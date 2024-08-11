Кинолог рассказал, как летом развлечь собаку

Как летом провести время со своим четвероногим питомцем, дал совет президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© unsplash

Лето – лучшее время, когда можно много времени проводить с собакой на улице. А чтобы не было скучно, специалист предлагает несколько вариантов занятий.

Аппортировка. Хозяин бросает мяч или палку, а собака должна их принести. Интересно, что существуют специальные гаджеты, которые могут автоматически катапультировать мяч.

Пользу для питомца принесет посещение бассейна. Есть специальные – для собак. Животное не только поплавает в знойный день, но и также укрепит опорно-двигательный аппарат, сбросит накопившуюся энергию.

Еще один вариант – фризби. Суть заключается в том, что собака должна поймать брошенный хозяином диск.

Подробнее о том, как развлечь четвероногого друга летом, читайте в материале издания «Волгоградская правда.ру».