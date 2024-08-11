Эксперт рассказал, в чем разница между красными и белыми кирпичами

На самом деле красный кирпич отличается от белого довольно сильно. Это касается его долговечности, прочности, эстетических свойств.

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Красный кирпич делают из глины. При этом она проходит сразу несколько этапов: формование, сушка, обжиг. Оттенок цвета может быть разным в зависимости от состава глины, условий её обжига. Важные показатели качества красного кирпича — это плотность, отсутствие трещин.

Белый (силикатный) кирпич изготавливается из кварцевого песка при добавлении воды и извести. Всё это подвергается обработке под высоким давлением и температурой. Обычно производственная стоимость такого кирпича намного ниже стоимости красного.

Обе разновидности кирпичей отличаются высокой прочностью. Красный устойчив к механическим повреждениям и высоким нагрузкам, морозостойкостью. Поэтому его могут использовать в суровых погодных условиях, при создании перегородок и несущих стен.

Белый кирпич имеет более низкую морозостойкость по сравнению с красным.

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Одно из главных отличий одного типа кирпича от другого — это способность к влагопоглощению и теплоизоляции. Красный кирпич хуже поглощает влагу, что важно в условиях повышенной влажности. У белого кирпича выше влагопоглощение, выше теплопроводность, теплоёмкость.

Традиционно красный кирпич используется при строительстве несущих стен, фундаментов, печей, каминов. Также его применяют в декоративных целях. Белый кирпич чаще используют в кладке внутренних перегородок, наружных стен, для облицовки зданий.

Оба типа кирпичей — экологически чистые. Но при производстве красного кирпича требуется больше энергии. Также красный кирпич дольше служит в суровых условиях.