Эксперт рассказал, в чем разница между красными и белыми кирпичами

Эксперт рассказал, в чём разница между красными и белыми кирпичами
На самом деле красный кирпич отличается от белого довольно сильно. Это касается его долговечности, прочности, эстетических свойств.
Красный кирпич делают из глины. При этом она проходит сразу несколько этапов: формование, сушка, обжиг. Оттенок цвета может быть разным в зависимости от состава глины, условий её обжига. Важные показатели качества красного кирпича — это плотность, отсутствие трещин.
Белый (силикатный) кирпич изготавливается из кварцевого песка при добавлении воды и извести. Всё это подвергается обработке под высоким давлением и температурой. Обычно производственная стоимость такого кирпича намного ниже стоимости красного.
Обе разновидности кирпичей отличаются высокой прочностью. Красный устойчив к механическим повреждениям и высоким нагрузкам, морозостойкостью. Поэтому его могут использовать в суровых погодных условиях, при создании перегородок и несущих стен.
Белый кирпич имеет более низкую морозостойкость по сравнению с красным.
Одно из главных отличий одного типа кирпича от другого — это способность к влагопоглощению и теплоизоляции. Красный кирпич хуже поглощает влагу, что важно в условиях повышенной влажности. У белого кирпича выше влагопоглощение, выше теплопроводность, теплоёмкость.
Традиционно красный кирпич используется при строительстве несущих стен, фундаментов, печей, каминов. Также его применяют в декоративных целях. Белый кирпич чаще используют в кладке внутренних перегородок, наружных стен, для облицовки зданий.
Оба типа кирпичей — экологически чистые. Но при производстве красного кирпича требуется больше энергии. Также красный кирпич дольше служит в суровых условиях.