Посуда для традиционной китайской чайной церемонии

Традиционная китайская чайная церемония, известная как Гунфу-ча, представляет собой ритуализированное заваривание чая, где особое внимание уделяется как качеству напитка, так и эстетике. Правильный выбор и использование посуды играет важную роль в этом процессе. Подробнее — в материале "Рамблера".

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Наиболее важным элементом этой церемонии является чайник или чаху. Эти чайники, обычно изготовленные из исинской глины, считаются настоящими произведениями искусства. Исинская глина славится своими уникальными свойствами, которые со временем улучшает качество чая, впитывая ароматы и усиливая вкус. Небольшие размеры чайников (обычно от 100 до 250 мл) помогают контролировать процесс заваривания, сохраняя тепло и аромат чайных листьев.

Неотъемлемой частью церемонии являются и чашки или чабэй. Это маленькие сосуды, вмещающие всего 20-50 мл чая. Именно в таких чашках раскрываются все тонкости вкуса и аромата напитка. Каждая предназначена для дегустации, и их малый объем позволяет в полной мере насладиться каждой порцией. Важно, чтобы все чашки были одинакового размера, что помогает равномерно разливать чай и сохранять гармонию во время церемонии.

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Для удобства разлива чая из чайника используется специальный сосуд — чахай, также известный как "чайное море". Чахай позволяет перелить чай из чайника и затем аккуратно разлить его по чашкам. Это помогает избежать перерастворения чая, а также дает возможность получить однородный вкус в каждой чашке. Такой подход к процессу заваривания подчеркивает внимание к деталям, которое лежит в основе китайской чайной культуры.

Для создания уюта и поддержания чистоты используется чайная дощечка или чабань. Этот поднос служит не только подставкой для чайника и чашек, но и местом для сбора излишков воды и чая, которые могут проливаться во время церемонии. Это позволяет сохранить рабочее место аккуратным и сосредоточиться на самом процессе приготовления чая.

Чайный сачок, или чацзао, — еще один важный элемент, который помогает фильтровать чай при разливе его из чайника в чахай. Этот мелкий сетчатый фильтр предотвращает попадание чайных листьев в чашки, что делает процесс чаепития более комфортным и приятным.

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