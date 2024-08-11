Эксперты объяснили, как правильно заготовить травы

Эксперты объяснили волгоградцам, как заготовить травы
Многие растения нередко используют в качестве специй или лекарств. Однако в заготовке их на зиму существует немало нюансов и тонкостей. Как засушить полезные растения, рассказала кулинарный блогер Алина Шевцова на сайте портала Роскачества.
Идеальное время для сбора трав – сухая и солнечная погода. Собранные растения после срезки быстро теряют полезные свойства, поэтому стоит начать их сушить как можно скорее.
Для сбора растений подойдут корзины, холщовые мешки и бумажные пакеты.
Целлофановые пакеты желательно не использовать – фитосырье быстро портится и становится непригодным для дальнейшей заготовки.
Растения собирают в тот период, когда концентрация полезных веществ максимальна.
Укроп, кориандр и мелиссу собирают до периода цветения, а шалфей и тимьян – во время фазы бутонизации. В период цветения заготавливают лаванду, зверобой, ромашку и тысячелистник.
Поздний или преждевременный сбор значительно снижает качество сырья. Растения срезают садовыми ножницами и острым ножом, цветы и соцветия собирают вручную или при помощи гребенок-совков.
После сбора трав нужно сушить их в теплом, сухом, но при этом продуваемом месте. Если такого нет, можно использовать электросушилку или духовку.
В последнем случае следует использовать температуру до 45 градусов тепла. Также травы можно сушить и на свежем воздухе в тени.
Сушеные растения эксперты советуют хранить в неизмельченном виде в стеклянных или железных банках. Нарезать сырье стоит только перед добавлением в блюдо.
Если вы собрали несколько растений, то лучше наклеить на коробки или банки этикетки, а также подписать упаковки.
Хранить травы необходимо в сухом и темном месте. Использовать по назначению можно до 2 лет, но желательно обновлять запасы не реже одного раза в год.