Названы полезные для сада насекомые

Насекомые играют решающую роль в поддержании здоровья и продуктивности садов. Какие насекомые полезны, рассказали эксперты.

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Медоносные пчелы жизненно важны, потому что они отвечают за значительное количество опыления. Этот процесс имеет важное значение для размножения многих растений, в том числе и тех, которые дают фрукты и овощи.

Также пользу приносят божьи коровки. Эти насекомые помогают бороться с вредителями, например, тлей.

Для привлечения полезных насекомых важно, чтобы в саду были нектаросодержащие растения, в частности горчица, петрушка, тимьян. Кроме того, для привлечения полезных насекомых также подходят такие травы, как укроп, сельдерей, тмин и кориандр, передает Pravda.ru.

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