Как можно избавиться от постельных клещей

Чтобы избавиться от постельных клещей, нужно еженедельно менять белье, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Свежее белье предотвращает размножение этих паразитов.

По данным издания, постельное белье рекомендуется стирать при температуре не ниже 50 градусов. После того как оно простирается и высохнет, следует прогладить его. Также иногда нужно менять старые подушки и матрасы или отдавать их в химчистку.

Кроме того, важно регулярно принимать душ перед отходом ко сну и надевать отдельную пижаму для сна, отметили специалисты. Влажная уборка тоже поможет избавиться от постельных клещей.

В ведомстве добавили, что в 1 г пыли обитает от 10 до 10 тысяч клещей, которые питаются огрубевшими частицами кожи.

Ранее насекомые покусали мужчину во время сеанса в кинотеатре Санкт-Петербурга. Мужчина пришел в кино с супругой и взял билет в ВИП-зал. Когда сеанс начался, он почувствовал легкое покалывание, однако не придал этому значения. На следующее утро он проснулся с покрасневшими и зудящими волдырями на ногах. Анализы показали, что его покусали клопы.

До этого врач-аллерголог Мария Марилова сообщила, что в домашних коврах, подушках и матрасах могут жить пылевые клещи, а на коже жильцов — чесоточные клещи и вида Demodex, которые опасны для человека. По ее словам, они могут вызвать сильную аллергическую реакцию.