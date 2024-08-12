Стиральная машина – незаменимый помощник в каждом доме. Чтобы она служила долго и эффективно, важно регулярно ухаживать за ней. Вот два простых, но действенных совета, которые помогут продлить срок службы вашей стиральной машины.

Очистка лотка для моющих средств.

Лоток для моющих средств часто становится местом скопления грязи и плесени. Чтобы эффективно очистить его, воспользуйтесь следующим методом. Поместите губку в лоток. Налейте внутрь чистящее средство, содержащее хлорку. Оставьте на 30 минут. После этого тщательно промойте лоток водой.

Очистка манжеты барабана.

Манжета барабана также нуждается в регулярной чистке. Вот простой способ ее очистить. Поместите сухое полотенце в манжету. Залейте манжету белизной. Оставьте на некоторое время, чтобы белизна подействовала. Тщательно промойте манжету чистой водой.

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Регулярное выполнение этих простых процедур поможет поддерживать стиральную машину в чистоте и продлит срок ее службы.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @onaznaett.