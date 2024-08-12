Какая упаковка экологичнее: пластиковая или биоразлагаемая

В последние годы вопрос экологичности упаковки стал одним из ключевых в борьбе за сохранение окружающей среды. Многие потребители стремятся выбирать товары в биоразлагаемой упаковке, считая ее более безопасной для природы.

Однако так ли это на самом деле?

Биоразлагаемая упаковка, изготавливаемая преимущественно из крахмала, на первый взгляд кажется идеальным решением. Она способна разлагаться в естественных условиях, не оставляя после себя вредных веществ. Но из-за специфики производства такая упаковка не так широко распространена и ее сложно найти на рынке.

Как плотно закрыть любую упаковку без зажимов

Удивительно, но наименьший углеродный след оставляет именно обычный пластик. При правильной утилизации его можно легко переработать и использовать повторно. Современные технологии позволяют создавать из переработанного пластика новую упаковку, одежду, строительные материалы и многое другое. Кроме того, производство пластиковой упаковки требует меньше энергии и ресурсов по сравнению с биоразлагаемыми аналогами.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @sergeymalozemov.