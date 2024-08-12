Перечислены подручные средства, которые приведут квартиру в порядок

Как-то раз, будучи в гостях у подруги, я отметила, что у нее дома очень опрятно и чисто. При этом у нее двое маленьких детей, казалось бы, времени на уборку должно не хватать. Но нет - в квартире порядок и чистота. Я тогда удивилась и спросила у подруги, как ей это удается. И она поведала, что порядок поддерживает, просто ежедневно уделяя ему по 15 минут в день, а вот чистоту ей помогают навести профессионалы из клинингового агентства Колибри.

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Уборка квартир в СПб - отличное решение в ситуации нехватки времени. Это меня привело в замешательство - я всегда думала, что в таких организациях используют серьезные химические средства, которые, в моем понимании, лучше не применять там, где есть маленькие дети. Но все оказалось не совсем так - оказывается можно заказать уборку без использования агрессивной химии, а результат при этом будет ничуть не хуже. Я заинтересовалась, и подруга рассказала, какие альтернативные способы используют клинеры для профессиональной чистки квартир.

Детское масло для блеска смесителей

Способ простой и действующий. Для начала краны, как обычно, чистят губкой с привычным средством, а потом наносят на салфетку немного детского массажного масла и протирают смесители. Вы удивитесь результату - все пятна, которые остались на кранах, испарятся, а вместо них придет сияние и блеск.

Сачок для игрушек заменит дуршлаг

Знаете, как дети порой, когда приходит время купаться, тащат в ванну множество своих игрушек, чтобы поиграть в воде? Так вот, чтобы потом не париться и не тратить время на то, чтобы их все собрать, можно воспользоваться дуршлагом - просто подхватить игрушки с помощью него, и все вместе прополоскать под проточной водой от мыла. Быстро и удобно.

От неприятного запаха в холодильнике избавит газета

Есть такие специальные отдушки для холодильных овощных контейнеров, чтобы не было постороннего запаха. Конечно, можно пользоваться ими, но куда проще положить на дно отсека газету или бумагу. Она поглотит все ненужные запахи, да и зелень будет так дольше храниться.

Яичная скорлупа чистит стеклянные сосуды

Вот уж не думала, что есть такое интересное применение скорлупкам от яиц. Предварительно скорлупу надо размять в ступке. Мелкие частицы засыпают в узкое горлышко бутылки или вазы и вместе с горячей водой и мыльным средством хорошенько взбалтывают. Получается, что скорлупки действуют как скраб, очищая сосуд изнутри.

Придверный коврик для защиты сидений машины от лап питомцев

Многие перевозят домашних животных в автомобиле. И если для кошек существуют переноски, то собаки обычно располагаются на заднем сидении. Чтобы животное случайно не поцарапало обивку, можно положить один-два коврика на резиновой основе на нее. Удобно, что резиновая основа не скользит, поэтому будет удерживаться на сидении, в отличие от шторки для ванной, которую тоже рекомендуют использовать для защиты от повреждений обивки сидения животными в автомобиле.

Автомобильный воск решит проблему очистки плиты

Этим средством можно натереть варочную поверхность для защиты от жирных следов и нагара. Наносите воск, потом протираете салфеткой. А когда соберетесь удалять пятна с плиты, удивитесь, как легко она чистится, благодаря нанесенному ранее воску.

Жидкость для очищения зубных протезов поможет отмыть вазы

Часто вазы или графины с узким горлышком мутнеют, потому что в них трудно пробраться обычными способами и хорошо оттереть. Однако есть один простой способ это сделать - налейте в вазу горячей воды и закиньте одну-две таблетки для чистки зубных протезов. Смесь начнет шипеть. Выждите положенное время и слейте воду. Результат вас порадует.

Белую обувь очистит средство для посудомойки

В емкость наливают воды, добавляют одну таблетку для посудомоечной машины. Можно растолочь, чтобы таблетка быстрее растворилась. Белую обувь помещают в емкость с раствором подошвой кверху и оставляют на ночь.

Салфетки для стиральных машин избавят от мыльного налета

У обладателей душевых кабин существует постоянная забота, как отмыть мыльные разводы со стеклянных дверок. Оказывается следы от мыла можно успешно удалить, используя салфетки для стирки. Достаточно слегка смочить такую салфетку и протереть поверхность их стекла. От разводов не останется и следа.

Сухая горчица, чтобы отмыть банки

Когда заканчиваются домашние соленья, остается много банок от них. В таких емкостях обычно остается стойкий запах от рассола или маринада. Чтобы успешно его удалить, можно использовать порошок горчицы: 1 ч.л. добавьте в воду и вымойте этим раствором банки.

Швы между плитками легко очистить электрической зубной щеткой

Это можно сделать и парогенератором, но если его нет, то воспользуйтесь зубной щеткой, которая уже отслужила свое. Подойдет и обычная, но электрическая будет еще лучше. Если обычной щеткой придется чистить с нажимом, то электрическая все сделает быстро и без лишних усилий с вашей стороны.

Лимонная кислота для обработки разделочной доски

Пластиковые и деревянные изделия хорошо поддаются чистке соком лимона. Загрязнения можно удалить, выдавив на них лимон и протерев пятна его половинками. Через 20 минут смываем водой и протираем.

С помощью фена избавляемся от застарелых жирных пятен на плите

Если знать, что жирная субстанция разрушается при высокой температуре (более 100 градусов), то становится понятно, что надо нагреть загрязнения, чтобы их можно было легче удалить. Для этого воспользуйтесь феном. Сначала надо обработать пятна вашим обычным средством для чистки, затем накрыть сверху полиэтиленовой пленкой, а дальше - нагревать горячим воздухом при помощи фена несколько минут. Но сначала убедитесь, что средство, которое вы используете, можно подвергать воздействию горячего воздуха.

Убираем плесень в санузле, используя бумажные полотенца

Плесень часто появляется на силиконовой затирке. Это очень раздражает. Но от грибка можно легко избавиться - достаточно положить на пораженные участки бумажные полотенца, смоченные в хлорном отбеливателе или другом средстве от плесени. Такой компресс оставить на несколько часов. А затем убрать и промыть чистой водой.

И это еще не все советы, которые поведала мне подруга. Она говорит, что уборка при помощи подручных средств дает отличный результат, к тому же воздействия химии в разы меньше, а это всегда приветствуется. Она так хвалила работу клинеров, что я и сама задумалась, а не обратиться ли мне к ним за помощью, ведь проблема уборки актуальна всегда и для всех. Я полазила в интернете и узнала, что компания Колибри занимается множеством работ, связанных с чистотой и порядком в помещениях, будь то жилая квартира, дом или офис. Существуют и дополнительные опции, такие как химчистка и эко-уборка.

Выбор услуг весьма велик, что очень удобно и заманчиво, учитывая, что всегда хочется потратить время на более приятные дела, чем уборка в доме. Ну что ж, я решилась - буду обращаться к высококлассным специалистам, чтобы не мучить себя рутинной работой, но при этом жить в чистой и ухоженной квартире.