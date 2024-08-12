Названы породы собак, которые с трудом переносят одиночество

Некоторые собаки ненавидят быть одни и могут из-за этого начать портить вещи в доме. Вот к каким породам это относится.

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Бишон фризе. Эти собаки сильно привязываются к человеку, нуждаются в постоянном общении. Когда они остаются одни, то могут скулить, лаять, портить вещи и обувь, жевать собственную шерсть, царапать свою кожу до крови.

Бордер-колли. Представители этой породы очень умные, легко учатся различным трюкам. Если они надолго остаются одни, то начинают вести себя деструктивно.

Лабрадор-ретривер. В одиночестве такие псы начинают лаять, скулить, портить вещи и мебель или царапать дверь.

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Кокер-спаниель. Когда таких собак оставляют одних, они скучают и тревожатся. При этом они могут начать портить вещи, скулить.

Гаванский бишон. Порода, которая обожает общение, быть в центре внимания. В одиночестве эти собаки скулят, лают, портят мебель, «разбирают» вещи.