Как быстро отмыть жирную сковороду

Некоторые лайфхаки сильно помогают сократить время, затраченное на домашние дела. Посуда сама себя не помоет, особенно если это сковородка. Есть способ легко избавиться от жира на посуде.

Поможет народное средство, которое использовали еще в советские времена. Для этого возьмите ПВА и кусок хозяйственного мыла. В пяти литрах воды разведите три столовые ложки стружки хозяйственного мыла и столовую ложку клея.

В получившийся раствор опустите грязные сковородки и прокипятите на медленном огне в течение получаса. В результате жир и нагар отмоются без труда, рассказала эксперт в области домоводства Светлана Серебрякова, передают «Хибины».

Ранее сообщалось, что опытные хозяйки всегда имеют в запасе различные лайфхаки при уборке. Некоторые используют редкие и неожиданные компоненты, которые дают отличный результат. Один из секретов заключается в коле с пастой.

До того NEWS.ru рассказывал, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.