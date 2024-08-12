Как правильно ухаживать за холодильником

Чтобы холодильник служил вам как можно дольше, его нужно регулярно мыть и пользоваться им правильно. Вот р чём следует помнить.

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Главное правило для любого холодильного устройства — это поддержание его в чистоте. Необходимо регулярно протирать холодильник с внешней и внутренней стороны.

Также нельзя заполнять холодильник до отказа. Это затруднит поддержание низкой температуры. Если у вас нет автозаморозки, то проделывайте эту процедуру хотя бы каждые несколько месяцев.

Довольно часто холодильнику нужен ремонт из-за того, что у него не до конца закрывается дверца. В этом случае компрессор работает в усиленном режиме, что приводит к его поломке. То же самое происходит при неравномерно распределённой или повреждённой теплоизолирующей пены.

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Если у вас отключают электроэнергию, то вынимайте штекер из розетки. Так вы избежите скачков напряжения и поломки холодильника.