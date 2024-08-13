Чем непривитая домашняя кошка опасна для человека

Домашнюю кошку, даже если она не выходит на улицу, обязательно нужно привить, рассказала NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. Она отметила, что домашние питомцы, не прошедшие вакцинацию, могут заразить хозяев бешенством, хламидиями, сальмонеллой или стригущим лишаем.

Есть некоторые заболевания, которые могут нанести вред и кошке, и людям. К таким заболеваниям относятся в первую очередь бешенство, стригущий лишай — это контактное заболевание, токсоплазмоз, хламидиоз. В ряде случаев сальмонеллез, фелиноз — заболевание кошачьих царапин. Многие владельцы считают, что, если кошка не выходит на улицу, ее не надо прививать. Прививки обязательны, — заявила Тен.

Эксперт напомнила, что вакцинация — главная защита для питомца. Врач подчеркнула, что на данный момент в ветеринарии есть абсолютно все прививки, необходимые домашним животным.

В два-три месяца питомца можно отвести в ветеринарную клинику. Сначала проводится профилактика глистной инвазии, а потом делается первая прививка — от бешенства. Далее в зависимости от возраста, — подытожила терапевт.

Ранее Тен рассказала, что у владельцев кошек реже случаются инфаркты и инсульты. Специалист отметила, что риски сердечного приступа снижаются почти на треть. По ее словам, это связано со способностью питомцев снимать тревогу и стресс.