Лучший метод борьбы с тлей на даче

От тли можно легко и быстро избавиться, однако об этом простом и быстром способе знают не все, хотя ему уже 40 лет. Вот, чем можно обработать растения от вредителей.

Чтобы избавиться от тли, возьмите нашатырный спирт и зеленое мыло. Если нет зеленого, то можно взять хозяйственное. На 10 литров воды понадобится 200 граммов зеленого мыла, хозяйственного — 100 граммов.

Измельчите мыло с помощью терки, добавьте две-три столовые ложки нашатыря, залейте водой, перемешайте и опрыскайте растения. Обрабатывайте растения раз в две-три недели. Для человека такой состав безвреден, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что чтобы избавить сад от надоедливых слизней и улиток, садоводы могут прибегнуть к домашним средствам, одно из которых может дать «мгновенный» результат. Для этого можно взять настой чеснока.

Защитить дачу от нашествия опасных слизней помогут и борозды с мелкими камнями или измельченной яичной скорлупой вокруг грядок, рассказал депутат Государственной думы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, одним из наиболее популярных способов борьбы со слизнями также является использование мульчи, которая служит барьером для моллюсков, и химикатов.