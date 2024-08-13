Можно ли есть червивые грибы

Сильно червивые грибы лучше не использовать при готовке, рассказала «Вечерней Москве» повар Татьяна Иваненко. По ее словам, при этом одно-два отверстия в ножке не так опасны.

Сильно червивые грибы использовать не нужно. Но если в ножке гриба вы видите одно-два отверстия, их можно, на мой взгляд, посушить и затем использовать для приготовления грибного порошка. Грибы удобно замораживать, но емкости для этого должны быть герметичными, иначе грибы будут впитывать чужие запахи, теряя свой «дух», — отметила повар.

Автор грибных прогнозов Сергей Федотов также поделился с изданием, что грибной сезон постепенно начинается. Сейчас в лесах много лисичек и локально появляются белые грибы, а также сыроежки, летние опята, зонтики, грузди, дождевики, ежовики и гладыши. А в ближайшие дни грибная биомасса увеличится из-за резкого снижения температуры 1 августа, и россияне смогут рассчитывать на сбор рыжиков, волнушек, чернушек, моховиков, вешенок, колпаков, рядовок, польских белых и осенних опят. А с 1 сентября в лесу можно будет найти белые грибы, маслята, подберезовики и подосиновики, подытожил эксперт.

Ранее повар Юлия Архипова посоветовала ни в коем случае не готовить супы из желчных грибов, свежесобранных розовых волнушек, валуев и многолетних трутовиков. По ее словам, нельзя добавлять в суп пластинчатые грибы и с млечным соком, такие как лисички, рыжики и сыроежки.