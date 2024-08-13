Эксперт рассказал о нюансах при ремонте лоджий и балконов

Ведущий юрист московского агентства недвижимости «Этажи» Виктория Ишина рассказала, что существует ряд ограничений, которые нужно учитывать при ремонте балконов и лоджий в жилых многоквартирных домах.

Так, по правилам противопожарной безопасности запрещается ограничивать доступ к пожарному люку и лестнице, люк нельзя заваривать, а лестницу — срезать, объяснила специалист в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Кроме того, Ишина обратила внимание, что в Москве не допускается объединение балконов и лоджий с внутренними помещениями, а также перенос туда радиаторов общедомовой системы отопления.

Помимо прочего, ремонт, требующий внесения изменений в технический паспорт квартиры, требует предварительного согласования в соответствующих инстанциях, добавила юрист.

Ранее сообщалось, что жители Москвы за полгода подали более 14 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки на портале mos.ru.