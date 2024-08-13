Как выглядит отель из бамбука, который может изменить мир

Недалеко от Убуда среди джунглей раскинулась диковинная деревенька с павильонами «инопланетной внешности». Многоуровневые бамбуковые постройки с изогнутыми крышами даже в балийской экзотической глубинке смотрятся словно не от мира сего. Новый герой нашей регулярной рубрики #superотели — экорезорт Green Village на Бали.

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Расположение

Балийцы тысячелетиями использовали бамбук для строительства своих хижин и не догадывались, что это чуть ли не самый экологичный стройматериал в мире. Дизайнер Элора Харди об этом все же задумалась и создала в районе Убуда, культурного центра острова, необычное бамбуковое комьюнити с отелем.

А началось все с ее отца, Джона Харди, который открыл на Бали «Зеленую школу», построив для нее самый большой в мире бамбуковый павильон. Цель проекта — воспитать новое поколение, которое будет заботиться об окружающей среде, следуя принципам устойчивого развития. Строительство школы потребовало новых знаний. Бамбук, конечно, оптимальный материал — экологически чистый, биоразлагаемый и легко возобновляемый. Однако с долговечностью у него проблемы: насекомые не проходят мимо сладких стеблей-стволов. Команда Харди нашла решение — вытянуть всю сладость специальным соляным раствором.

Неудивительно, что вокруг школы впоследствии вырос поселок, в котором живут неравнодушные к природе люди. Другие приезжают сюда в качестве туристов и останавливаются на виллах.

Номера

На территории 12 вилл, которые доступны туристам. В каждой — по несколько спален, гостиных и ванных комнат. Стоит ли говорить, что все, в том числе мебель, сделано из бамбука? К планировке дизайнеры подошли креативно, постаравшись обеспечить гостям максимальное единение с природой. Необходимый эффект удалось достичь довольно просто — долой стены! Даже в ванных комнатах перегородок минимум: панорамные окна, которые можно лишь занавесить шторкой (никаких стекол), «смотрят» на джунгли. Создатели уверены: такая концепция, как бы то ни было, дарит ощущение уюта. Все же на заре человечества все жили в пещерах.

Ресторан

Индонезийцы, как правило, питаются в варунгах — небольших кафе, где за незначительные деньги можно приобщиться к национальным гастрономическим традициям. Именно такое заведение находится на территории экопоселка. Жареный рис «наси горенг», мини-шашлычки «сате» и суп «сото» — традиционные блюда здесь готовят из органических продуктов, выращенных на собственной ферме. Однако в поддержку эконаправленности резорта гостям предлагается готовить самим — в каждом бунгало есть кухня. А в 15 минутах ходьбы от деревни располагается местный рынок, где можно приобрести свежайшие продукты.

Досуг

Если при виде многочисленных бамбуковых сооружений кому-то покажется, что тема бамбука в деревне недостаточно раскрыта, то добро пожаловать на мастер-классы. Сначала гостям показывают фабрику, где обрабатывают гигантские стволы, потом мастерскую, где из них изготавливают мебель, а дальше предлагают вновь прибывшим поработать своими руками. Например, соорудить крошечную модель хижины. Кроме того, для туристов организуются экскурсии по поселку на тему разумного потребления. Ну и ради развлечения — урок игры на риндике, музыкальном инструменте, похожем на многоствольную флейту. И да, риндик тоже делается из бамбука.