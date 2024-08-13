Ветеринар посоветовала, как подобрать кличку коту

Чтобы подобрать кличку коту, нужно выбрать такое имя, которое будет не очень длинным и легко произносимым, рассказала «Москве 24» ветеринар Елена Алешина. По ее словам, важно выбрать правильную кличку, чтобы быстрее наладить контакт животного с людьми.

Кличка должна быть не длинной и произноситься без труда. Если питомец породистый и владельцы приобрели его уже с именем, которое часто бывает очень сложным, лучше подобрать какой-то сокращенный вариант. Важно, чтобы подзывать питомца было удобно, — объяснила эксперт.

Есть мнение, что в кличке кошки должны быть шипящие звуки, поскольку они нравятся этим животным, добавила ветеринар. Однако нет точных доказательств этому.

Алешина отметила, что с питомцем нужно обязательно разговаривать. Также можно хвалить его и показывать, что он молодец.

Кошки, да и все животные в принципе, очень хорошо чувствуют отношение к себе. Собаки и вовсе ориентированы на хозяина и больше слышат даже не кличку, а вибрации, исходящие от человека, — подытожила специалист.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что кличка — это самая часто произносимая команда для собаки, поэтому она должна быть простой, короткой и звонкой. По его словам, лучше выбирать кличку из двух или трех слогов.