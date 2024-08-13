Пятна на одежде — распространенная проблема. Но даже самые старые и сложные из них можно вывести с помощью подручных средств. В этом помогут уксус, лимонный сок или нашатырный спирт. Если же им оказалось не по силам такая задача, можно попробовать профессиональные методы. Подробнее о том, как вывести пятна с одежды в домашних условиях и какие есть средства для их удаления, — в материале «Ленты.ру».

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Профессиональные средства для удаления пятен

Средства для стирки

Все современные средства можно разделить на две большие группы: для ручной стирки и автомат, то есть для стиральной машинки. При этом они могут быть в разной форме:

порошкообразные;

гелевые;

капсульные;

пластины.

Кроме того, все средства делятся на группы по тому, для стирки каких вещей они подходят.

Виды средств для стирки

Универсальные. Подходят почти для любых вещей.

Для стирки белого белья. Не только удаляют пятна, но и сохраняют белизну вещей.

Для стирки цветных вещей. При помощи дополнительных компонентов сохраняют яркость цветов.

Гипоаллергенные. Не имеют в составе агрессивных веществ.

Детские. Самые щадящие порошки, подходят для стирки детских вещей.

Пятновыводители

Один из самых простых и удобных вариантов — пятновыводители. Они продаются в супермаркетах, на маркетплейсах и на рынках. Можно подобрать средство разного объема и для разных видов ткани. Но все же нужно использовать их с осторожностью, так как часто в составе есть достаточно агрессивные компоненты, которые могут, например, вместе с пятном убрать и краску. И тогда на темных вещах останутся белые разводы, а избавиться от них гораздо сложнее.

Есть специальные порошки с пятновыводителями в составе. Обычно их используют не для машинной стирки, а для замачивания испачкавшейся вещи. Чтобы вывести пятно, порошок наносят непосредственно на него, оставляют на некоторое время, а затем стирают в машинке. Способ применения для разных средств может отличаться, поэтому обязательно читайте инструкцию, прежде чем его использовать.

Стоимость пятновыводителей варьируется от 150 до 1000 рублей в зависимости от объема, бренда-производителя и особенностей средства

Народные методы для удаления пятен

Хозяйственное мыло

Старый, но проверенный метод. Чтобы вывести пятно, понадобится мыло с 72 процента содержания жирных кислот.

Сначала замочите загрязненную вещь в теплой воде, затем — хорошенько потрите пятно куском мыла и ставьте примерно на час: за это время мыло должно справиться с пятном. После постирайте всю вещь целиком руками. Пятно должно сойти, а мыло легко смоется с вещей.

Мыло можно использовать с любым типом и цветом ткани

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт поможет избавиться от пятен на одежде, на коврах и на мебели.

Как вывести пятно с одежды

Для этого смешайте:

150 миллилитров нашатырного спирта;

150 миллилитров жидкости для мытья посуды;

6 столовых ложек соды;

2 стакана теплой воды

Получившуюся смесь поместите на пятно и оставьте на полчаса. Затем постирайте вещь в машинке или руками.

Ни в коем случае не пытайтесь избавиться таким способом от пятен на шерсти и на шелке: смесь повредит ткань

Если пятно трудновыводимое, например, от крови, то можно замешать 150 миллилитров нашатырного спирта и 150 миллилитров воды. Затем действовать по той же инструкции.

Как вывести пятно с мебели и ковра

Смешайте нашатырный спирт с водой в соотношении один к одному.

Нанесите смесь на пятно, подождите 10 минут.

Приложите к пятну старое ненужное полотенце, а сверху — нагретый утюг с включенным паром.

Через 20 секунд проверьте: пятно должно переходить на полотенце.

Если пятно осталось на ковре или мебели, повторите процедуру.

Перекись водорода

Чистая перекись

Избавиться от мелких пятен на светлой одежде можно с помощью перекиси водорода. Ее не нужно ни с чем смешивать: просто возьмите ватный диск, смочите в перекиси и потрите пятно.

С содой

Обычно смесь перекиси с содой используют, чтобы вывести пятно со светлой плотной ткани. Для получения раствора смешайте:

Стакан горячей воды.

1/2 стакана пищевой соды.

1/2 стакана перекиси водорода.

Кашицу нанесите на пятно толстым слоем и оставьте на 15-20 минут. Затем уберите смесь и прополоскайте одежду, после чего постирайте ее с порошком, как обычно.

Считается, что этот способ достаточно безопасный как для кожи, так и для ткани. Даже если вы оставите кашицу на одежде на несколько часов, ткань не повредится

С нашатырным спиртом

Эта смесь более агрессивная, поэтому ее нельзя применять на цветных вещах — удалять таким образом пятна можно лишь с белой одежды. Воспользуйтесь сследующим способом: спирт и перекись смешайте в пропорции один к одному, затем попробуйте нанести раствор на кусочек ткани, который не будет заметен. Если реакции не было, цвет не поменялся, то можно наносить его на пятно.

Сода

При удалении пятен поможет и обычная пищевая сода. Ее можно смешивать не только с нашатырным спиртом, но и с другими веществами.

С солью

Смешайте 2 столовых ложки соли.

2 столовых ложки соды.

100 миллилитров мыльного раствора.

Как приготовить мыльный раствор? Возьмите: Один стакан натертого мыла. 10 стаканов кипяченой воды. Две чайных ложки глицерина. Все хорошенько смешайте и дайте настояться несколько часов. Обязательно в прохладном месте.

Перемешайте все ингредиенты и нанесите смесь на пятно, а затем оставьте вещь на три-четыре часа. После этого удалите раствор и постирайте одежду, как обычно.

Метод подходит как для цветных, так и для белых вещей, а также для всех видов ткани. Но вряд ли справится со старым пятном

С лимоном

Посыпьте пятно пищевой содой, затем полейте его лимонным соком, разведенном в небольшом количестве воды. Произойдет реакция: как только пятно смесь перестанет пениться и шипеть, промойте пятно и отправьте вещь в стирку.

Можно сразу смешать соду и лимонный сок в пропорции 1 к 1 и нанести смесь на пятно на 15 минут

Лимонный сок

Как было сказано выше, лимонный сок отлично сочетается с содой. Но его можно использовать и без всего, например, для удаления жирных пятен с кожаных изделий. Для этого нанесите лимонный сок на ватный диск и протрите вещь.

Можно замочить белье в растворе воды и лимонного сока, на тазик достаточно 3-4 ложек лимонного сока

После прокипятите белье (если позволяет ткань) или просто отправьте вещи в стирку в машинку. Лимонный сок отлично осветляет пятна, его можно использовать с белой одеждой.

Уксус

Можно использовать уксус без примесей. Нанесите его на ватный диск или ватную палочку и потрите пятно. Не забудьте проверить, как ткань реагирует на раздражитель: перед процедурой попробуйте нанести небольшое количество уксуса на место, которое не будет заметным.

После нанесения уксуса постирайте вещь руками в холодной воде с порошком и оставьте на 20 минут, затем снова постирайте. Пятно должно исчезнуть

С лимонным соком

Смешайте столовый уксус и лимонный сок в равных пропорциях. Затем нагрейте раствор (но не доводите до кипения) и нанесите на место с пятном на пять минут, после чего промойте холодной водой.

Этот способ подходит для удаления следов жвачки, скотча, ржавчины и ягод

С порошком

Добавьте в тазик с водой и порошком две-три ложки столового уксуса и постирайте вещи руками. Этот способ поможет убрать разводы от дезодоранта. Так же можно избавиться от пятен на мебели: для этого раствор воды и уксуса нанесите на ткань, а затем смойте водой.

Как вывести разные виды пятен с одежды

Кровь

Кровь — одно из самых сложных веществ для удаления с одежды. Особенно, если она уже засохла и въелась в ткань. Но даже в таком случае пятно можно вывести.

Что поможет вывести кровь с одежды

Холодная вода или кубик льда: если кровь еще не засохла, поможет ледяная вода (намочите место с пятном под напором) или кубик льда (потрите им загрязнение).

Холодная вода и соль: если прошло некоторое время, и первый способ не помогает, смешайте холодную воду с несколькими чайными ложками столовой соли. Нанесите раствор на пятно, потрите, затем постирайте вещь.

Перекись водорода: подойдет при удалении засохшей крови. Если ткань плотная, например, джинса, то можно не разбавлять перекись. Если тонкая и деликатная, то смешайте с водой в пропорции 1:1, оставьте на 30 минут, прополоскайте и постирайте.

Кофе и чай

Потрите место с загрязнением плотной щеткой, смоченной водой. Но этот способ не подходит для деликатной ткани, щетка ее повредит.

После нанесите на пятно раствор (одна чайная ложка нашатырного спирта на литр воды).

Промойте пятно дважды теплой водой и один раз холодной. В последнюю можно добавить немного уксуса (1 чайную ложку).

Постирайте вещь.

Вино

Кипяток

Если свежее пятно от красного вина появилось на плотной ткани, натяните ее над какой-либо емкостью, например, ведром или тазиком, и полейте кипятком из чайника.

Метод не подходит для деликатных тканей

Нашатырь

Если пятно появилось на тонкой, нежной ткани, замочите вещь в растворе нашатырного спирта с водой (в пропорции одна чайная ложка на таз воды) и постирайте, как обычно.

Соль

Если пятно совсем свежее, нанесите на него как можно больше пищевой соли — она соберет краситель. Пускай пятно не исчезнет сразу, зато после обычной стирки оно точно уйдет полностью.

Уксус

Для белых и светлых вещей из деликатных тканей, например, шелка, подойдет девятипроцентный уксус. Смочите в нем ватный диск и потрите пятно.

Жир

Избавиться от жирных пятен сложно, потому что они глубоко проникают в ткань. Справиться с ними помогут нашатырь и средство для мытья посуды.

Как вывести жирное пятно нашатырем

Положите под ткань сухую бумажную салфетку. Она впитает и жир, и раствор пятновыводителя.

Смешайте чайную ложку нашатырного спирта и полстакана теплой воды.

Возьмите ненужное тонкое полотенце или ватный диск, промокните в растворе и нанесите его на пятно.

Замените нижнюю салфетку на новую, при этом прогладьте место с пятном утюгом.

Метод не подходит для тонких деликатных тканей. Кроме того, яркий запах нашатырного спирта может вызвать головокружение

Как вывести жирное пятно средством для мытья посуды

Средства для мытья посуды хорошо справляются как со свежими жирными пятнами, так и с застарелыми. Но опять же — если выдержит ткань. Всегда проверяйте, как одежда реагирует на отбеливатель на незаметном участке.

Масло

Масляные пятна похожи на жирные. Но методы борьбы с ними все же могут отличаться.

Чем вывести масляное пятно с одежды

Насыпьте на пятно соль толстым слоем, оставьте на 20 минут, чтобы она успела впитать масло, а затем постирайте вещь.

Собрать масло поможет и хлеб. Для этого сделайте шарик из мякиша белого хлеба и покатайте его по испачканной поверхности, а потом постирайте вещь.

Положите под ткань и над пятном по бумажной салфетке и прогладьте место утюгом. Затем постирайте вещь.

Протрите пятно смесью нашатырного спирта и воды (в пропорции 1:1), затем постирайте.

Пот

От пота остаются светлые разводы на темной ткани. Избавиться от них поможет девятипроцентный уксус. Смочите им ватный диск и помажьте места с разводами, а затем оставьте на несколько часов или на ночь. После постирайте одежду, как обычно.

Метод подходит для цветных и темных вещей

Помада

Достаточно легко оттирается нашатырным или медицинским спиртом, а также перекисью водорода. Нужно нанести любое вещество из трех на ватный диск или ватную палочку и потереть место загрязнения, а затем постирать вещь.

Шоколад

Избавиться от пятен шоколада помогут несколько средств:

Соль с водой: чтобы приготовить раствор, смешайте одну столовую ложку поваренной соли и 0,5 литра воды. Нанесите на пятно ватным диском, постепенно «вымывая» пятно с ткани. Если загрязнение старое, замочите вещь в соляном растворе.

Перекись водорода: нанесите перекись на пятно, подождите 15 минут, потом постирайте, как обычно. Отлично справится с шоколадными пятнами на тонких тканях, например, хлопке.

Моколо. Подогрейте до 40 градусов и замочите в нем испачканную часть одежды на пару часов, потом постирайте вещь, как обычно.

Шариковая ручка

Пятно от шариковой ручки вывести очень сложно, если оно уже успело засохнуть. Поэтому в данном случае главное — скорость.

Свежие пятна

Для избавления от свежих чернильных пятен понадобится перекись водорода. Сначала залейте место загрязнения холодной водой, но ни в коем случае не трите пятно. Затем промокните его ватным диском, смоченным в перекиси. Повторяйте процедуру, пока пятно не посветлеет. После — постирайте вещь, как обычно.

Перекись водорода подойдет для белых вещей

Вывести чернильное пятно с деликатных и натуральных тканей поможет раствор нашатырного (одна чайная ложка) и обычного (две чайные ложки) спирта. Опустите в смесь ватный диск, затем обработайте им пятно. После нанесите на место загрязнения немного уксуса, смойте его и отправьте вещь в стиральную машину.

Застарелые пятна

Если чернила уже засохли, вывести их поможет лак для волос. Побрызгайте им место с пятном, после быстро промокните его салфеткой: чернила должны остаться на ней. Если пятно не исчезло, повторите процедуру.