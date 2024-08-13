Названо необычное средство для дезинфекции унитаза

Чеснок может стать эффективным средством для дезинфекции санузла. Об этом сообщил портал «БелНовости».

© Вечерняя Москва

Для приготовления специальной смеси в домашних условиях нужно взять несколько зубчиков чеснока, измельчить их, а после этого вскипятить в 500 граммах воды. Полученному отвару нужно дать остыть.

— Процеживаем отвар. Если он все еще горячий, ждем, пока остынет до комнатной температуры, — говорится в материале. Полученное средство нужно вылить в унитаз, после чего тщательно прочистить его ершиком и смыть.

В июле домохозяйкам порекомендовали сжигать лавровые листья в квартире. С его помощью можно не только разнообразить вкус блюда, но и улучшить воздух в квартире.

Лавровый лист обладает антибактериальными свойствами. В связи с этим он способен дезинфицировать воздух и эффективно устранять неприятные запахи в квартире. Также тлеющий лавровый лист обладает успокаивающим и болеутоляющим действием.

С помощью лаврового листа также можно очистить унитаз и избавиться от неприятного запаха в туалете.