Топ-5 покупок для любого дома

Согласитесь, во многом наше настроение зависит от того, что нас окружает, а дом — это, как правило, то место, где мы проводим больше всего времени, а для кого-то дом является полноценным местом не только для отдыха, но и для работы. Именно поэтому не стоит недооценивать комфорт и красоту своей квартиры! Вместе с популярной певицей Лерой Тумановой составили топ-5 покупок для дома, за которые ты точно скажешь себе спасибо!

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Коврик для йоги

Я не могу представить свою жизнь без спорта, но, давайте скажем честно, не всегда находится мотивация или время идти в спортзал, но я все равно занимаюсь дома. А когда мне хочется расслабиться после тяжелого дня, я стелю коврик для йоги и медитирую — это не только успокаивает, но и придает силы.

Увлажнитель воздуха

Еще одна мелочь, которая в разы улучшает качество воздуха в квартире, спасает он и зимой, и летом, потому что приятно охлаждает воздух и насыщает его влагой. Кстати, присмотрись к мини-увлажнителям, которые можно ставить прямо на рабочий стол — и дышать станет приятнее, и кожа будет увлажненной!

Умные лампочки

Бывает, начинаешь засыпать и понимаешь, что забыл погасить свет на кухне. Вставать и идти к выключателю совсем не хочется. В этом случае выручают умные лампочки. Поставил такие в квартире — и управляешь ими с телефона, не вылезая из кровати. Еще удобнее, когда есть голосовой помощник. В общем, ваша жизнь после такой покупки точно разделится на до и после!

Картины и постеры

От более практичных вещей переходим к тем, которые дарят “душевное равновесие”. Например, я очень люблю украшать комнаты картинами и постерами, а потом менять их в зависимости от сезона и настроения. Такие небольшие детали становятся акцентами в интерьере и радуют глаз каждый день!

Подушка для сна

Многие компании по всему миру выпускают гаджеты для сна. Один из самых популярных — умная подушка. Она анализирует сон, собирает информацию и загружает ее в специальное приложение на смартфоне. Таким образом вы узнаете, как улучшить свой сон. Кстати, если вы храпите по ночам, подушка с помощью датчиков это распознает и поменяет позицию вашей головы.