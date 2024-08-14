Как правильно обрабатывать кошачьи царапины

Обрабатывать кошачьи царапины следует при помощи антисептика, посоветовала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что в первую очередь след стоит промыть мылом и теплой водой, а только затем нанести антисептическое средство. Кроме того, по ее словам, избежать инфицирования помогут йод или зеленка.

© unsplash

"Нужно, конечно же, сразу после того как кошка поцарапала, обработать, промыть мылом, теплой водой и нанести какой-либо антисептик. В последующем можно наносить местные антисептики длительного действия, йод или зеленку, чтобы избежать инфицирования. И в целом это очень быстро и без проблем проходит", — пояснила Тен.

Она предупредила, что чаще всего инфицирование царапин происходит у тех владельцев, которые отпускают котов на улицу. Питомцы зачастую копают землю, в которой очень много бактерий и патогенов, отметила врач. По словам специалиста, из-за этого когти и пространство под ними пачкаются, а на месте кошачьих царапин появляется воспаление.

Ранее Тен рассказала, что домашнюю кошку, даже если она не выходит на улицу, обязательно нужно привить. Она отметила, что не прошедшие вакцинацию питомцы могут заразить хозяев бешенством, хламидиями, сальмонеллой или стригущим лишаем.