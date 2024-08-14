«Мастерство не нужно». Как вырастить арбуз на балконе

Для выращивания арбуза на балконе не нужно особых навыков, достаточно правильно подобрать грунт, уход и знать способ выращивания, заявил НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

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Житель Москвы вырастил арбуз на незастекленном балконе пятиэтажки. Вес плода составил 500–600 грамм, сообщили NEWS.ru. Это не первый подобный случай, в прошлом году житель московского района Северное Тушино вырастил на балконе арбузы и киви. Туманов отметил, что здесь нет ничего удивительного, так как арбуз может вырастить каждый, кто умеет это делать.

«Это обычное дело, ничего удивительного. Для человека, который умеет, это – легко. Правда, выращивание арбуза требует много места. Это не заслуга погоды и не мастерство. Человек просто умеет. Подбираются сорта ранние или ультраранние, емкость, грунт, дальше - уход. Как правило, арбуз выращивают в вертикальной культуре, как в теплице выращиваются огурцы, также подвязывают арбуз. Сам арбуз или дыню помещают в сеточку и подвешивают, потому что когда он крупный становится, то может оторваться. В нашей зоне арбузы и дыни чаще всего выращивают в теплице. Балкон — это такое промежуточное звено между теплицей и открытым грунтом. На балконе все лучше вызревает, чем в открытом грунте» - поделился он.

По его словам, нет какой-то статистики, что чаще всего выращивают москвичи на балконах, так как встречаются всякие плоды, однако самой простой культурой для домашнего выращивания являются помидоры.

«Если говорить о том, что часто выращивают москвичи: я встречал коллекцию редких цитрусовых, арбузы, картошку, но это в основном для опыта. Я, например, выращиваю помидоры, но для еды. Помидоры — это самая простая культура, которая дает нормальный урожай. Там с одной десятилитровой емкости с грунтом можно собрать несколько килограммов помидоров. Что касается розовых фито-ламп, то это маркетинговая уловка. Для растения самый лучший спектр – это полный спектр, а розовый и красный свет – это только часть», - рассказал Туманов.

Ранее Туманов в беседе с НСН заявил, что чеснок — незаслуженно подзабытая культура в России, нужно заставлять чиновников и Минсельхоз поддерживать чесноководов.