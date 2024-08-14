«Мастерство не нужно». Как вырастить арбуз на балконе

«Мастерство не нужно!»: Россиянам рассказали, как вырастить арбуз на балконе
Для выращивания арбуза на балконе не нужно особых навыков, достаточно правильно подобрать грунт, уход и знать способ выращивания, заявил НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
Житель Москвы вырастил арбуз на незастекленном балконе пятиэтажки. Вес плода составил 500–600 грамм, сообщили NEWS.ru. Это не первый подобный случай, в прошлом году житель московского района Северное Тушино вырастил на балконе арбузы и киви. Туманов отметил, что здесь нет ничего удивительного, так как арбуз может вырастить каждый, кто умеет это делать.
«Это обычное дело, ничего удивительного. Для человека, который умеет, это – легко. Правда, выращивание арбуза требует много места. Это не заслуга погоды и не мастерство. Человек просто умеет. Подбираются сорта ранние или ультраранние, емкость, грунт, дальше - уход. Как правило, арбуз выращивают в вертикальной культуре, как в теплице выращиваются огурцы, также подвязывают арбуз. Сам арбуз или дыню помещают в сеточку и подвешивают, потому что когда он крупный становится, то может оторваться. В нашей зоне арбузы и дыни чаще всего выращивают в теплице. Балкон — это такое промежуточное звено между теплицей и открытым грунтом. На балконе все лучше вызревает, чем в открытом грунте» - поделился он.
По его словам, нет какой-то статистики, что чаще всего выращивают москвичи на балконах, так как встречаются всякие плоды, однако самой простой культурой для домашнего выращивания являются помидоры.
«Если говорить о том, что часто выращивают москвичи: я встречал коллекцию редких цитрусовых, арбузы, картошку, но это в основном для опыта. Я, например, выращиваю помидоры, но для еды. Помидоры — это самая простая культура, которая дает нормальный урожай. Там с одной десятилитровой емкости с грунтом можно собрать несколько килограммов помидоров. Что касается розовых фито-ламп, то это маркетинговая уловка. Для растения самый лучший спектр – это полный спектр, а розовый и красный свет – это только часть», - рассказал Туманов.
Ранее Туманов в беседе с НСН заявил, что чеснок — незаслуженно подзабытая культура в России, нужно заставлять чиновников и Минсельхоз поддерживать чесноководов.