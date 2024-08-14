Ветеринар предупредила об опасности слизней для собак

В Московской области наблюдается нашествие больших испанских слизней, которые представляют опасность для огородов и здоровья домашних животных. Какую именно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ветеринар Ирика Сабитова.

Она отметила, что эти слизни, родом из Португалии, очень прожорливы и могут вызвать бактериальные инфекции и глистные инвазии. Слизни являются промежуточными хозяевами гельминтов, а их слизь обладает раздражающими свойствами.

Владельцам домашних животных рекомендуется следить за тем, с кем и с чем играют их питомцы на улице, особенно после дождей.