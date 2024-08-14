Грибники нашли в Нижнем Тагиле гигантские головачи

Грибники нашли в Нижнем Тагиле огромные грибы размером с мяч. Фотографии появились в сообществе «Тагильские грибники» во «ВКонтакте», на это обратило внимание издание Tagil Life.

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Комментаторы отметили, что на фото запечатлен головач гигантский, относящийся к семейству шампиньоновых. Молодые грибы считаются съедобными.

Еще один подписчик сообщества похвастался пятью ведрами лисичек, которые он собрал во время похода.

Ранее сообщалось, что в Перми нашли краснокнижные грибы Мутинус Равенеля. Необычную находку обнаружили в российском городе неподалеку от военного института войск нацгвардии. Отличительные особенности этих грибов — специфический запах и красный цвет. Их также часто называют грибами-фаллосами из-за непристойной формы.