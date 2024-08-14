Почему ваш кот может толстеть

Все мы помним кошку Матильду из мультика про Карлсона и кота из «Блудного попугая». Они очаровательны, но в жизни им грозило бы множество проблем со здоровьем.

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Существует несколько причин, по которым ваша кошка может начать набирать вес.

Неправильное питание. Зачастую лишний вес появляется у тех, кто ест натуральные продукты и любит просить что-то со стола. Лучше всего же составить для питомца сбалансированный рацион и покупать корма, которые порекомендует ветеринар.

Малоподвижный образ жизни. Из-за этого в организме кошки накапливается жир.

Особенности породы. Больше всего склонны к полноте персы, за ними идут британцы, шотландцы, сфинксы, корниш-рексы, турецкий ван и мейн-кун.

Проблемы с гормонами. Обычно это связано с заболеваниями поджелудочной, щитовидной железы, приёмом гормональных препаратов.

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Хронические болезни. Лишний вес появляется при диабете, панкреатите, печёночной недостаточности, дисфункции ЖКТ и некоторых других заболеваниях.

Возраст. Коты старше семи лет всё больше времени лежат, а не двигаются.

Кастрация и стерилизация. Из-за этих операций у кошки возникает повышенный аппетит при снижении активности.

Избыточный вес у кота может спровоцировать развитие таких болезней, как сахарный диабет, артрит, артроз, болезни сердца. Также жир откладывается на внутренних органах питомца и приводит к нарушению их работы.