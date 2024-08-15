Какую пользу может принести ботва томатов

Опытные садоводы делятся советами по применению томатной ботвы на участке: оказывается, зеленая масса, которую многие после убора урожая вывозят на свалку, может принести немало пользы.

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Ботву томатов можно использовать в качестве компонента жидкого удобрения. Помидорную ботву смешивают в равных пропорциях с другими растительными остатками, зеленую массу помещают в емкость (примерно на две трети объема) и заливают водой. Настой готовится в течение 10 дней. Для полива растений нужно разбавить полученный концентрат чистой водой в соотношении 1:10. Такое удобрение подходит для корневой подкормки.

Настой или отвар из помидорной ботвы является хорошим инсектицидом – средство эффективно против тли, гусениц, плодожорки, колорадского жука и других вредителей, причем подойдет как для садовых, так и для комнатных растений. Ботву вымачивают в воде, после чего кипятят примерно два часа. Готовый отвар следует развести водой в пропорции 1:4 и использовать для опрыскивания растений.

Еще один способ извлечь пользу из помидорной ботвы – сделать из нее мульчу. Подсушите ботву, измельчите ее и рассыпьте на грядках или в приствольных кругах деревьев и кустарников. Это поможет замедлить рост сорняков и сберечь влагу, кроме того, перегнивая, ботва будет обогащать почву питательными веществами. Помидорную ботву можно класть и в компост. Единственное условие – растительные остатки не должны быть поражены заболеваниями (например, фитофторой). Больные растения необходимо вывезти с участка.

Ботва томатов может пригодиться и в борьбе с грызунами. Считается, что мыши очень не любят запах помидорной ботвы, сообщает издание «БелНовости».

Как ни удивительно, даже в дачном туалете не обойтись без помидорной ботвы – ботва поглощает аммиак и помогает нейтрализовать специфический запах, который образуется в выгребной яме.

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