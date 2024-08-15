Девять предметов на кухне, которые вы точно используете неправильно

На кухне мы часто используем секреты и лайфхаки мам и бабушек — и некоторые из них, к сожалению, бывают довольно далеки от реальности. Нас никто толком не учит, как и что нужно делать при готовке и уборке «по науке», мы просто на слово верим тем, кто нам показывает, как все происходит. Рассказываем, какие самые частые ошибки совершает в кухне большинство людей.

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Пресс для чеснока

Большинство очищают дольки, выбрасывают кожуру и давят только зубчики, но на самом деле кожура может помочь. Дело в том, что она предотвращает прилипание чеснока к прессу, что облегчает его очистку уже после завершения процесса.

Овощечистка

Этот нож с длинным узким отверстием предназначен не только для снятия кожуры с овощей. С его помощью можно нарезать сыр тонкими ровными ломтиками, сделать шоколадную стружку или овощные ленты для салатов. И овощечистка, кстати, безопаснее для пальцев по сравнению с теркой, так что ее можно смело давать детям (под присмотром, конечно).

Точилка для ножей

Распространенная ошибка — затачивать только середину лезвия. Для поддержания равномерно острой кромки обязательно проведите нож через точилку по всей длине. Или, если вы не уверены в своих способностях точильщика, отдайте ножи в заточку специально обученному человеку.

Блендер

Вместо того чтобы просто бросать в блендер все и сразу, правильно укладывайте ингредиенты. Начните с жидкостей, затем добавьте мягкие ингредиенты и завершите твердыми, чтобы обеспечить гладкое смешивание. Лед нужно добавлять в последнюю очередь и размалывать на импульсном режиме, чтобы не повредить ножи.

Рисоварка

Использовать рисоварку только для приготовления риса — упущение. В ней также можно приготовить овощи на пару, сварить овсянку или даже испечь пирог. Процесс выглядит ровно так же, как и варка риса, только вместо него берем что угодно другое.

Посудомоечная машина

Перегрузка посудомоечной машины может помешать надлежащей очистке. Следите за тем, чтобы между посудой оставалось свободное пространство, а крупные предметы, такие как кастрюли и сковородки, всегда загружайте на боковую или верхнюю полку, чтобы не блокировать струю воды.

Мерные стаканчики

Отмеряя сухие ингредиенты, не насыпайте их сразу в мерный стакан. Слегка насыпайте их ложкой и разравнивайте ножом, чтобы обеспечить точность измерений. Погрешность может оказаться довольно ощутимой, кстати — до нескольких десятков граммов!

Чугунная сковорода

Некоторые избегают использовать мыло для чугунных сковородок, но небольшое количество мягкого средства не повредит, если после этого сковороду снова обработать. Не замачивайте ее в воде, чтобы предотвратить появление ржавчины.

Микроволновая печь

Вместо того чтобы класть еду в центр тарелки микроволновой печи, поместите ее на край (да, в инструкции об этом не пишут!). Это поможет равномерному нагреву, так как пища будет эффективнее вращаться в горячих точках микроволновой печи.