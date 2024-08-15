Ученые призвали владельцев собак запрещать питомцам пить из луж

Ученые из Техасского университета призвали владельцев собак внимательнее относиться к источникам с водой, которая не является питьевой. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения. Несмотря на жару, важно следить, чтобы собака не пила мутную и застоявшуюся воду в сомнительных местах. Идеальное решение, чтобы обезопасить питомца, — носить чистую воду с собой или приобрести бутылку питьевой воды при необходимости.

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Дело в том, что анализы проб воды из уличных источников показали, что в ней нередко содержатся возбудители бордетеллеза, сальмонеллы, папилломы собак, лямблии, кишечные палочки и бактерии, вызывающие лептоспироз. Последнее, к слову, поражает почки и печень и может оказаться смертельным для любимца.

Ранее мы писали, что на роль питомца Дэдпула в последнем фильме франшизы взяли «самую уродливую собаку в мире» из Великобритании по кличке Пегги — она поработала с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом и стала настоящей знаменитостью.