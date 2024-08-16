Домохозяйкам рассказали «китайский лайфхак» для борьбы с пылью

Даже самый дешевый кондиционер для белья является эффективным средством для борьбы с оседающей на поверхностях пылью, пишет портал «ТутНовости». Издание уточнило, что им часто пользуются китайские домохозяйки. Для качественной уборки всего лишь нужно развести кондиционер водой в соотношении 1:4.

После этого смесь необходимо хорошо взболтать и залить в пульверизатор. Далее следует распылить средство по поверхностям и вытереть их сухой тряпкой без ворса. Такой раствор обладает антистатическим действием, что препятствует появлению пыли в доме.

Ранее стало известно, что черный перец может пригодиться не только в кулинарии, но и в быту. Так, им предлагается защищать одежду от выцветания. Необходимо добавить к вещам небольшую ложку перца, а после постирать их при низкой температуре. Еще один вариант применения пряности — лечение прыщей. Перец относится к одним из самых мощных антисептиков.

Также хозяйкам напомнили, что стиральные машины нуждаются в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.