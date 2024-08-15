Как подготовить погреб к хранению урожая

Подходит время, когда весь собранный урожай нам придется где-то хранить. Большинство опытных садоводов используют специально оборудованные погребы. Если вы еще раздумываете над подготовкой собственного хранилища урожая, мы подскажем, как правильно подготовить его к использованию, а поможет нам в этом садовод Владимир Тихонов.

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Что из себя представляет погреб

Как правило, погреб строят отдельно от основных построек, это отличает его от того же подвала дачного домика, где хранят консервы и уже обработанный урожай в небольших количествах дачники, которые особо не увлекаются огородом. Для большего объема хранения придется озаботиться постройкой погреба. К плюсам погреба наш эксперт относит возможность контролировать температуру и влажность внутри помещения.

Построить погреб можно из любого материала, смотрите, какие у вас требования к постройке и хотите ли вы соблюдать общую гармонию в дизайне участка.

Как избежать появления сырости в погребе

Эти советы будут полезны скорее тем дачникам, которые уже несколько сезонов используют погреб. Новые постройки не нуждаются в особой подготовке. Итак, как советует Владимир, важно провести генеральную уборку помещения, избавившись от мусора и лишних предметов, которые точно не пригодятся в этом году.

Также стоит просушить все предметы, которые возможно вынести на улицу — столики, подставки, полки и любые ящики. На свежем воздухе они просохнут быстрее и качественнее, чем при обработке специальным прибором.

Пока вы просушиваете предметы, не закрывайте дверь в сам погреб, чтобы помещение «подышало». После всех манипуляций оставьте в погребе емкость с углем, который не допустит дальнейшего увлажнения воздуха.

Что делать, если появилась плесень

Наверное, самый неприятный момент для любого хозяина погреба и в принципе дачного помещения. В первую очередь, плесень необходимо счистить полностью, иначе в дальнейшей очистке смысла нет. Далее обрабатываем стены и пол медным купоросом. В сложных случаях с плесенью неплохо справляется раствор марганца. Проветриваем помещение после любого вида обработки, чтобы химические компоненты не попали на продукты.

Размещать продукты в погребе после обработки от плесени можно не раньше, чем через неделю.

А если грызуны?

С грызунами бороться крайне непросто, но вполне реально. Как рекомендует Владимир, избавьте помещение от любых деформаций, через которые грызуны могут попасть в погреб. Не забывайте, что мыши могут пролезть и через вентиляцию. Чтобы этого не произошло, закройте отверстие плотной решеткой.

Когда все манипуляции проведены, можно размещать заготовки в помещении.