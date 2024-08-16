На что молодой семье обратить внимание при выборе планировки жилья

Покупка недвижимости — это важный шаг, особенно когда речь идет о молодой семье и первых квадратных метрах. Поскольку организация пространства существенно влияет на качество жизни и комфорт всех членов растущей семьи, выбор правильной планировки требует внимательного подхода и тщательного анализа. Вместе с Еленой Устиновой, директором по маркетингу, развитию и продажам «Доброград Девелопмент», рассмотрим основные аспекты, на которые следует обратить внимание.

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Количество комнат и их функциональность

Первое, что нужно учитывать, — это количество комнат и их расположение. Неважно, идет ли речь о таунхаусе либо квартире, — в любом случае пространство должно делиться на две функциональные зоны: общую, или гостевую, и приватную, или семейную. К первой относятся кухня и гостиная, ко второй — спальни и кабинет.

Идеально, если эти части разнесены по квартире, а пространство между спальнями разграничено санузлами — в этом случае шум гостей или домочадцев не будет мешать тем, кто хочет спокойно отдохнуть или поработать в тишине. В таунхаусе или частном доме сделать это проще: первый этаж следует выделить под общую зону, а второй — под приватную. В квартире пространства меньше, но даже там помещения можно изолировать друг от друга. Например, выбрав планировку-распашонку, в которой окна комнат смотрят в противоположные стороны.

Просторная кухня-гостиная

В советское время считалось, что кухня — исключительно функциональное помещение. Из-за этого ее площадь редко превышала 9-10 квадратных метров, а в большинстве панельных домов и вовсе ограничивалась 4-5 «квадратами». Оказалось, что такой подход крайне неудобен: принимать гостей или провести совместный ужин в компактном пространстве практически невозможно.

Сегодня и покупатели, и застройщики отдают предпочтение европланировкам, в которых гостиная и кухня объединены. Это позволяет сделать помещение достаточно просторным и удобным, чтобы в нем было комфортно и готовить, и проводить время вместе. Молодой семье стоит обратить внимание на наличие обеденной зоны и продуманную планировку пространства для готовки — лучше выбирать угловые кухни или варианты, которые позволяют разместить остров. В таких проще всего реализовать правило треугольника, когда у повара есть удобный доступ к холодильнику, рабочей и варочной поверхностям.

Санузлы

Наличие нескольких санузлов — важный аспект при выборе недвижимости. Общее правило таково: в идеальной планировке их должно быть по числу спальных мест. Понятно, что встретить такое обычно можно в таунхаусах или коттеджах. Поэтому при выборе квартиры для семьи с детьми желательно наличие хотя бы двух санузлов: общего (пока детей нет, он может выступать гостевым) и родительского. Это существенно упрощает утренние сборы и вечерние ритуалы, снижая вероятность конфликтов.

Кроме того, стоит обратить внимание на число стояков. Даже в квартире с общим санузлом желательно, чтобы их было не меньше двух: один под кухню, а другой под ванную комнату и туалет. Так выше шансы, что доступ к воде останется, если в подъезде случится авария.

Гардеробные и кладовые

Эффективное использование пространства является ключевым фактором при выборе жилья. Важно предусмотреть места для хранения вещей.

Гардеробные. Наличие гардеробной в спальне и ниш под встраиваемые шкафы в общих зонах помогает содержать вещи в порядке и освобождает жилое пространство от громоздкой мебели.Кладовые. Отдельные кладовые помещения можно использовать для хранения сезонных вещей, бытовой химии, инструментов и других предметов, которые не нужны на ежедневной основе. Кроме того, в кладовой можно организовать постирочную, чтобы техника не съедала полезную площадь.

Мастер-спальня

Мастер-спальня, или хозяйская спальня, — это пространство, предназначенное для максимального комфорта и уединения родителей. Помещение объединяет в себе сразу несколько функциональных зон, о которых мы говорили выше.

Санузел. Наличие в мастер-спальне своей ванной комнаты позволяет родителям использовать ее, не покидая собственного пространства. Это особенно удобно ночью, когда дети спят и важно не шуметь, во время утренних сборов на работу или подготовки ко сну.Гардеробная. Вместо стандартных шкафов мастер-спальня обычно оборудована отдельной гардеробной комнатой. Это не только экономит пространство в спальне, но и дает возможность лучше организовать хранение одежды и обуви. Если позволяет площадь, гардеробную можно разделить на две зоны, мужскую и женскую, выделив при этом во второй части пространство под туалетный столик и косметические принадлежности.

Балкон или лоджия

Балкон или лоджия могут быть оборудованы удобной мебелью: креслами, небольшим столиком, подушками и пледами. Без особых затрат пространство можно превратить в уютный уголок для чтения, утреннего кофе или вечерних посиделок. А создать приятную атмосферу помогут живые растения — если у семьи нет дачи или приусадебного участка, балкон можно использовать для выращивания свежей зелени и сезонных овощей.

Кроме того, сон на свежем воздухе полезен для новорожденных детей, поэтому балкон может стать настоящим спасением для молодых родителей, у которых не всегда есть время на долгие прогулки. Достаточно оборудовать балкон безопасной и удобной коляской или люлькой, и малыш сможет спокойно спать на свежем воздухе, не покидая квартиры.

Наконец, балкон или лоджию можно использовать для сушки белья, хранения вещей и инструментов. Другое распространенное применение — хранение спортивного инвентаря или даже организация компактного домашнего спортзала. Например, во время тренировки на велотренажере спортсмену необходим свежий воздух — и обеспечить комфортные условия на балконе гораздо проще, чем в закрытом помещении.

Возможность перепланировки

Частый минус знакомых всем советских типовых проектов — в большинстве своем стены в квартире выполняют несущую функцию. Из-за этого невозможно вносить в пространство изменения. При этом потребности семьи со временем меняются, и возможность перепланировки жилья — это важный фактор. Лучше на этапе выбора планировки узнать, какие изменения разрешены и допустимы конструктивными особенностями дома.

На что еще обратить внимание

Эти пункты не в полной мере касаются планировки квартиры, однако на них необходимо обратить внимание при выборе.

Освещенность пространства

Важным фактором, влияющим на качество жизни в квартире или таунхаусе, является уровень естественного освещения. Старайтесь выбирать квартиры с большими окнами и оптимальной ориентацией по сторонам света. Например, окна, выходящие на восток, обеспечивают хорошее освещение с утра, а западные окна — во второй половине дня. «Жаворонки» и «совы» могут исходить из этого при выборе спальни.

Достаточное количество естественного света не только улучшает настроение, но и снижает потребность в использовании электричества.

Звукоизоляция

В таунхаусах и многоквартирных домах звукоизоляция играет ключевую роль в обеспечении комфорта, особенно когда речь идет о семье с маленькими детьми. Стоит обратить внимание на тип и качество строительных материалов, а также толщину стен. Хорошая звукоизоляция поможет избежать лишних шумов от соседей и создаст спокойную атмосферу в доме.

Выбор планировки требует внимания ко множеству деталей. Количество и функциональность комнат, зонирование пространства, число санузлов, наличие балконов и мест для хранения — все эти факторы влияют на возможность обустроить комфортное жилище. Если подойти к покупке с умом, даже небольшая площадь удовлетворит запросы всех членов семьи и при этом будет содержать потенциал перемен для новых жизненных этапов.