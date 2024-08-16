Идеальный интерьер после большого ремонта: советы дизайнеров

Запланирован крупный ремонт, и хочется добиться стильного и долговечного результата? Профессиональные дизайнеры и мастера с платформы Авито Услуги дали практические советы о том, как подобрать материалы и не разориться.

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Шаг 1: Баланс цены и качества

В самом начале необходимо правильно подобрать материалы. Профессиональный дизайнер интерьера с Авито Услуг Анна Яныкина советует учитывать как эстетику, так и функциональность.

Ориентируйтесь на качество.

На качестве материалов экономить не стоит. Иначе придется тратить деньги на исправления или даже переделывать все с нуля. Поверьте, вы еще скажете себе «Спасибо», что вложились больше в самом начале.

Ищите локальные варианты.

В Кемерове можно найти отличные материалы по доступным ценам. Местные поставщики могут предложить хорошие скидки, а вы поддержите местный бизнес.

Оптовые закупки.

Закупая материалы большими объемами, вы не только можете сократить расходы, но и избавите себя от частых поездок в магазины. И не будете переживать из-за того, что что-то внезапно закончится.

Шаг 2: Учитывайте плюсы и минусы популярных материалов

Анна также советует изучить все варианты, их достоинства и недостатки, и сделать осознанный выбор.

Разберем популярные варианты:

Паркет

Эстетичный и долговечный, но требует регулярного ухода и может влететь в копеечку. В Кемерове его найти труднее, но зато он добавит интерьеру роскоши.

Керамическая плитка

Устойчива к износу и отлично подходит для влажных зон, таких как кухня и ванная. И за ней легко ухаживать.

Жидкие обои

Легко наносятся, могут скрыть мелкие дефекты стен, но не такие долговечные по сравнению с другим покрытием.

Шаг 3: Эффективная экономия

Экономить можно без потери качества, если следовать советам профессионалов.

“Для начала рекомендую составить детальный план. Он должен быть четким, со сметой, чтобы вы могли ясно видеть, куда идут ваши деньги. Так вы не будете тратить лишнее, если следовать плану. Не забудьте торговаться. Обсуждайте цены и просите скидки у подрядчиков и поставщиков. Это может помочь существенно сэкономить. Также подумайте о том, чтобы выполнить некоторые работы самостоятельно. Простые задачи, как покраска стен, можно сделать своими руками, что поможет снизить затраты, - рассказала Алина Нечаева, 3D визуализатор, архитектор и дизайнер интерьеров с платформы Авито Услуги.

Шаг 4: Надежная строительная бригада

Важно выбрать подрядчиков, которые не разочаруют. Советы Алины:

Проверяйте репутацию. Изучайте отзывы и обращайтесь в компании, которые хорошо зарекомендовали себя в Кемерове. Получите несколько предложений, чтобы сравнить цены и условия. Следите за процессом. Регулярные проверки помогут избежать ошибок и недочетов.

Текущие тенденции в ремонте и дизайне

Мастера с Авито Услуг советуют обратить внимание на последние тренды, чтобы создать стильный и функциональный интерьер.