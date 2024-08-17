Эксперт дал советы по безопасному разведению костра

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин дал рекомендации по безопасному разведению костра.

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«Металлическая ёмкость для сжигания травы и мусора на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. А зона очистки вокруг должна быть пять метров», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, при приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек должно составлять не менее пяти метров, а зона очистки вокруг ёмкости от горючих материалов — не менее двух.

Как отметил Чаплин, для сжигания травы и мусора лучше всего подойдёт металлическая бочка, а для костра подойдут специальные ящики или костровые чаши.

Чтобы разжечь дрова на земле, желательно сначала выкопать неглубокую яму, очистить зону вокруг неё от сухой травы и листьев и соорудить небольшую насыпь.

В любом случае рядом всегда должно находиться ведро с водой или песком, огнетушитель, подключённый шланг. Также нельзя оставлять костёр без присмотра.

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