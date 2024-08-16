Кинолог рассказал, может ли собака забыть человека

Собака может забыть человека, если долго не будет с ним видеться, рассказал «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, у собак память работает так, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни.

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"Когда эмоциональные ассоциации с ним очень слабые, а новые, напротив, очень сильны. Это позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни", — объяснил эксперт.

Кинолог отметил, что собака будет хорошо помнить человека, если с ним будут связаны сильные эмоции, положительные или негативные. Например, питомец запомнит хозяина, который вызывал у нее сильное чувство страха.

Также собака сможет запомнить человека, к которому у нее гиперпривязанность, добавил Голубев. Эта нездоровая привязанность появляется у животных, которые не прошли весь путь социализации, подытожил кинолог.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что собаку нельзя купать в городских прудах, так как там присутствуют опасные бактерии и вирусы. По его словам, вместо этого лучше купать питомца за пределами города.

До этого ветеринар Ирика Сабитова рассказала, что гигантские испанские слизни опасны для домашних питомцев. По ее словам, они могут заразить животных бактериями или глистами. Такие слизни едят мертвых животных и птиц, дождевых червей и друг друга, а их длина доходит до 120–150 мм, рассказала ветврач.