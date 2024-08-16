Выбираем карниз для штор: главные критерии и модные тенденции

Карниз для штор - не просто конструкция для крепления занавесок, а неотъемлемый элемент интерьера окна и в целом всего дома. Мир карнизов очень многообразен, они различаются по типу материала, по способу крепления и управления, по дизайну и функционалу. Карнизами оформляют не только окна, но и двери, лоджии, арки, зонируют помещения.

Наши эксперты

Главный дизайнер Hoff Светлана КосареваДизайнер интерьеров Павел ОсиповКонсультант отдела "Столярные изделия" сети гипермаркетов "Лемана ПРО"(Архангельск) Дмитрий Кислухин

Содержание

Какими бывают карнизыпо типу конструкциипо способу управленияпо материалупо способу крепленияКакие карнизы в моде в 2024 годуТоп-6 самых актуальных моделей карнизов по мнению экспертовКак подобрать карниз в соответствии со стилем интерьераЧто еще нужно учитывать при выборе карниза: советы экспертовКак рассчитать длину карниза для шторКак часто нужно менять карнизы

Какими бывают карнизы по типу конструкции

Трубчатый, или штанговый карниз

Фото: katrisbiz.ru

Самым распространенным типом карнизов по праву считается трубчатый, или штанговый.

Такой карниз:

состоит из трубы, кронштейнов и наконечников;может быть различной длины, от 1 до 3-3,5 метра;изготавливается из дерева, металла, пластика;бывает одно-, двух-, трех- и даже четырехрядным, в зависимости от количества слоев штор,имеет кольца для штор. Шторы также можно надевать непосредственно на трубу.

Штанга-профиль

Фото: karniz.ru

Штанга-профиль - это более современный подвид трубчатого карниза.

Представляет собой округлую металлическую штангу с направляющей, в которой вставлены бегунки с крючками для штор. Можно использовать на большую длину.

Телескопический карниз

Фото: hoff.ru

Еще одна разновидность трубчатого карниза - телескопический. Особенность его в том, что длину можно увеличивать или уменьшать.

При всем удобстве есть и минусы:

на стыке штанги крючки от штор могут тормозить и путаться,сделать такой карниз длиннее без дополнительных кронштейнов нецелесообразно, он может провиснуть. Очень тяжелые и массивные шторы на него вешать не следует, а вот легкие - тюль, ситец - пожалуйста.

Профильные, или шинные карнизы

Фото: cormanstroy.ru

Профильные, или шинные карнизы представляют собой металлический или пластиковый плоский профиль (квадратный или прямоугольный в сечении) с несколькими рядами углублений, по которым бегают ролики с прикрепленными занавесками.

Плюсы:

карнизы относительно недороги,подходят для любого вида штор,их можно резать на необходимую длину и гнуть.

Обратите внимание! При выборе такого карниза нужно смотреть, чтобы расстояние между рядами было не меньше 5-6 см, иначе шторы и тюль будут задевать друг друга, придется все время их поправлять, и занавески быстро потеряют привлекательный вид.

Струнные карнизы

Фото: irin-design.ru

Струнные карнизы производят из нержавеющей стали или пластика.

Карниз состоит из двух кронштейнов и прочной струны между ними. У кого-то такой карниз ассоциируется с бабушкиными окнами в деревне, но это заблуждение. Сейчас выпускаются современные стильные карнизы, которые будут смотреться органично, например, в интерьере стиля хай-тек. Подходят они для легких занавесок из тюля, органзы или шелка.

Для больших окон этот вариант не годится: струна может провиснуть.

Гибкие карнизы

Фото: mebel-gu.ru

Гибкие карнизы изготавливают из пластикового профиля.

Плюс этих моделей в том, что им можно придать любую форму, используя для эркеров, арок и других нестандартных проемов.

Подходят для легких и средней плотности штор.

Багетные карнизы

Фото: akrasdia.ru

Есть еще багетные карнизы. Багетом называется декоративная планка, закрывающая место крепления штор.

Такие карнизы:

бывают настенными и потолочными;имеют огромный выбор дизайнов;больше подходят для классического интерьера или стиля барокко;подходят для оформления дверных, оконных проемов, ниш.

Из минусов - не очень удобно снимать и надевать шторы, поскольку крепления скрыты за багетом.

Профильные и багетные карнизы можно отнести к скрытым конструкциям. Если в помещении планируется установка натяжных потолков, то профильные карнизы устанавливают в специальные ниши на потолок. Визуально будет казаться, что шторы ниспадают прямо из потолка. Такой же эффект наблюдается, если карниз прикрыт красивым и оригинальным багетом.

Какие бывают карнизы по способу управления

Фото: abris55.ru

По способу управления карнизы делятся на:

Механические (управление при помощи непосредственно рук);С ручным управлением (при помощи шнура или цепочки);С дистанционным управлением (на пульте или по системе "Умный дом" с помощью голосового помощника). Очень удобно для людей с ограниченными возможностями и владельцев больших панорамных окон.

Как выбрать материал карниза

Фото: katrisbiz.ru

Материалы, из которых изготавливают современные карнизы, очень разнообразны. Это:

латунь,хромированная сталь,алюминий,дерево,пластик.

Деревянные и металлические конструкции - самые надежные, подходят для любых видов штор и для любого интерьера.

Алюминий и пластик больше подойдут для нетяжелых занавесок и более современного стиля.

Совет эксперта

Консультант отдела "Столярные изделия" сети гипермаркетов Дмитрий Кислухин советует:

Римские шторы благодаря своей простой конструкции идеальны для пластиковых или алюминиевых карнизов. Они легко поднимаются и опускаются, что делает их практичным выбором для современных интерьеров.Ламбрекены, наоборот, требуют более массивных карнизов, поскольку предполагают использование плотных тканей и часто дополнительных элементов для декора.Рольшторы и вертикальные жалюзи отлично смотрятся на карнизах с системой тросиков или направляющих. Они не только функциональны, но и позволяют выполнять задачи по управлению светом.

Какими бывают карнизы по способу крепления

По способу крепления карнизы делятся на настенные и потолочные.

Настенный карниз

Фото: 4sofa.ru

Настенные крепятся к стене при помощи кронштейнов, через каждые 70-120 см. Чем тяжелее и массивнее будут шторы, тем ближе друг к другу нужно устанавливать кронштейны.

На какой высоте над окном нужно устанавливать карниз? По общему правилу рекомендуется вешать карниз на 2/3 высоты простенка над окном, 1/3 часть будет над карнизом. Но могут быть исключения. К примеру, можно установить карниз по одному уровню с кухонными шкафчиками, с какими-то другими деталями интерьера, с рисунком на обоях.

Потолочный карниз

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Потолочные карнизы крепят непосредственно к потолку. В случае, если будет устанавливаться натяжной потолок, необходимо заранее предусмотреть нишу для штор. Монтаж в этом случае более сложный, чем для настенных карнизов, зато карнизы будут менее заметны. Рекомендуется устанавливать их в невысоких помещениях, поскольку визуально они увеличивают высоту потолка. Потолочные карнизы совместимы с большинством видов штор.

Настенно-потолочный карниз

Фото: 2000foto.ru

Бывает смешанный тип монтажа - настенно-потолочный, так иногда крепят профильные карнизы.

Угловой карниз

Фото: akrasdia.ru

Если нужно оформить нестандартную конструкцию - эркер, остекленную террасу, душевую зону или два близко расположенных окна под углом 90 градусов, может понадобиться угловой или Г-образный карниз.

Угловой карниз может:

быть сделан из любого материала - дерева, металла, пластика;быть трубчатым или профильным;иметь настенное или потолочное крепление.

Главное его отличие - в том, что его можно крепить под углом. Монтаж такого карниза займет, конечно, немного больше времени, чем прямого, но оно того стоит. Существуют еще круглые, полукруглые, овальные конструкции, фантазия дизайнеров не знает границ.

Совет эксперта

Для помещений с низкими потолками чаще выбирают потолочные карнизы, которые визуально увеличивают высоту стен и расширяют пространство, отмечает главный дизайнер гипермаркета товаров для дома Светлана Косарева. Кроме того, такие карнизы незаметны в интерьере и поэтому хорошо вписываются в современный дизайн. Они универсальны и могут быть установлены даже при небольшом расстоянии между потолком и окном, что особенно важно для маленьких комнат. Настенные карнизы чаще выполняют декоративную функцию: они могут быть выбраны в качестве дополнения к интерьеру.

Какие карнизы в моде в 2024 году

Модные тенденции этого года:

лаконичный дизайн,эко-стиль,технологичность,карнизы из натуральных материалов или с имитацией под них.

Фото: akrasdia.ru

Если в начале 2000-х клиенты выбирали карнизы как самостоятельные дизайнерские элементы, то сейчас акцент смещается в сторону минимализма и скрытых решений, говорит дизайнер интерьеров Павел Осипов. Кроме того, все большую популярность приобретают карнизы с электроприводом, а также интегрирующиеся с системой "умного дома". Выбирая такие варианты, клиенты могут удаленно зашторивать источники света и не опасаться, к примеру, выгорания обивки мягкой мебели, в особенно в солнечную погоду. В целом тенденция на упрощение быта с годами будет только усиливаться, считает Осипов.

Топ-6 самых актуальных моделей карнизов по мнению экспертов

По мнению Светланы Косаревой, самые актуальные модели в 2024 году:

1. Карниз профильный однорядный ARTTEX Facile standard черного цвета длиной 200 см. Современный дизайн, из алюминия, максимальная нагрузка 5 кг, цена - от 1200 руб. Подойдет для легких штор в квартиру-студию, на кухню. Один из самых недорогих и удобных вариантов.

Фото: hoff.ru

2. Карниз однорядный ARTTEX 20.650.240.15 240 см. Популярная модель трубчатого типа. Цвет металлический, цвет золото антик, подойдет и для классики, и для современного интерьера. Производство - Россия, цена - от 4700 руб.

Фото: hoff.ru

3. ARTTEX 246.551 Двойной телескопический трубчатый двухрядный карниз, металл, черного цвета, максим.нагрузка 5 кг. Подойдет на любое окно, длина варьируется от 160 до 300 см. Производство - Китай, цена - от 3500 руб.

Фото: hoff.ru

По статистике отдела "Столярные изделия" сети гипермаркетов, самые популярные модели карнизов в этом году - следующие:

1. Двухрядный металлический раздвижной карниз, цвет латунь,160-300см, стенового крепления. Особенность этой модели в том, что она рассчитана на вес до 14 кг, выдержит самые массивные занавески. Производство - Китай, цена - от 3630 руб.

Фото: lemanapro.ru

2. Двухрядный алюминиевый карниз hameleon mono. Крепление стеновое. Длина самая востребованная - 240 см. Выглядит практически невесомым. Хорошо будет смотреться на кухне или в детской. Производство Россия, цена - от 2600 руб.

Фото: leroymerlin.ru

3. Карниз двухрядный раздвижной Koky 200-360 см, алюминий, цвет черный, настенного крепления. Выглядит очень стильно, подходит под современные интерьеры - хай-тек, лофт и др., длина меняется почти в два раза. Производство - Китай, цена - от 5400 руб.

Фото: lemanapro.ru

Как подобрать карниз в соответствии со стилем интерьера

Классический стиль или барокко

Фото: dizainmix.ru

Для интерьера в классическом стиле или барокко подойдут круглые деревянные или пластиковые карнизы, с декоративными наконечниками, с позолотой или резьбой. В магазинах имеется большой выбор таких карнизов разнообразных цветов и дизайна.

Хай-тек или лофт

Фото: photopole.ru

Для стилей хай-тек или лофт подойдет металлический потолочный карниз черного, серого или серебристого цвета, он подчеркнет графичность и минимализм современного интерьера.

Прованс или шебби-шик

Фото: ozon.ru

Для стилей прованс или шебби-шик, в которых преобладают природные материалы, лучше всего подойдут деревянные настенные или потолочные карнизы либо металлические кованые конструкции.

Совет эксперта

Металлические карнизы подойдут для современного интерьера, тогда как деревянные отлично впишутся в классический стиль, говорит Дмитрий Кислухин.

Одним из наиболее популярных видов штор являются гардины, которые лучше всего подходят для классических карнизов с крючками. Такой карниз позволяет легко регулировать длину штор и создавать мягкие складки.

Разнообразить интерьер могут декоративные элементы - такие как кисти и держатели для штор, они должны гармонично сочетаться с общим стилем помещения.

Что еще нужно учитывать при выборе карниза

Если у вас небольшое помещение с низкими потолками, лучше подобрать цвет карниза в тон занавесок или стен, тогда единая цветовая гамма визуально увеличит помещение.Если, наоборот, вы хотите сделать акцент на окнах, цвет карниза может ярко контрастировать с цветом штор.Для небольших помещений разумнее выбирать карнизы светлых тонов, чтобы не перегружать пространство. В таких комнатах лучше будут смотреться потолочные или настенные минималистичные модели (струнные или штанга-профильные).

Советы эксперта

Светлана Косарева советует:

При выборе карниза следует учитывать размер помещения, материал конструкции, высоту потолка и вес штор.Проверьте прочность стены или потолка, куда будет крепиться карниз.Измерьте оконный проем и стену. Карниз должен быть длиной на 20-45 см больше проема. Тогда шторы можно будет раздвигать полностью, обеспечивая доступ дневного света в комнату.Определите, на какой высоте от оконного проема вы будете вешать карниз. Учтите также возможную усадку ткани гардин после стирки.Определите количество направляющих (одинарный, двойной или тройной карниз).Выберите материал карниза в зависимости от веса и материала штор (пластик, металл, дерево).Учитывайте стиль помещения и способ открывания штор (вручную, с помощью цепочки или автоматически).

Как рассчитать длину карниза для штор

Чтобы правильно рассчитать длину карниза, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

Измерить ширину окна.Прибавить к этому числу запас ширины слева и справа (30-50 см в зависимости от стиля помещения и вида штор).Округлить полученное значение до ближайшего стандартного размера карниза.

Пример:

Ширина окна-120см. Припуск слева и справа - по 30 см. 120+30+30=180см. Необходимая длина карниза -180-200 см.

Как часто нужно менять карнизы

В среднем, если карниз качественный, он прослужит верой и правдой 10-15 лет. Если на нем образовались сколы, трещины, слезла краска, его лучше заменить. Если вы решили изменить стиль комнаты, то, естественно, нужно выбрать карниз, наиболее подходящий к новой обстановке.