Заводя домашнего питомца, человек неосознанно воспринимает его как настоящего члена семьи, верного друга и источник спокойствия. Но, как и у любых живых существ, у них есть продолжительность жизни. «Вечерняя Москва» обсудила с ветеринаром, какие питомцы считаются долгожителями и что на это может влиять.

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По мнению ветеринара высшей категории Михаила Шелякова, чаще всего в качестве домашних питомцев люди заводят собак или кошек. В отличие от кошек, у собак существует взаимосвязь размера и возраста.

— Обычно крупные породы живут меньше, чем мелкие. К примеру, мелкие йоркширские терьеры спокойно доживают до 15–18 лет. Однако с возрастом у многих из них начинаются проблемы с зубами, и если не уделять этим изменениям должного внимания, к 8–10 годам собачка может остаться без зубов. Это, конечно, влияет на качество потребления пищи и социальный комфорт питомца, поэтому нужно внимательно следить за состоянием возрастных йорков, — пояснил ветеринар.

А вот домашние кошки различных пород отличаются одинаковой продолжительностью жизни — 12–18 лет, отметил Шеляков.

— Домашние кошки в процессе эволюции приобретают признаки, которые чужеродны природе, поэтому их продолжительность жизни гораздо короче, чем у уличных. У бездомных кошек более крепкий организм, чтобы они были жизнеспособными в естественной среде. Поэтому чем экзотичнее порода, тем больше она уязвима к различным заболеваниям, — подчеркнул эксперт.

Однако среди домашних животных есть и завидные долгожители, заверил специалист.

— К ним относят попугаев и черепах. Обычная сухопутная черепаха, к примеру, может спокойно жить 30 лет. Экзотические земноводные крупных размеров, по разным данным, до 200 лет. У некоторых видов черепах даже сложно определить фактический возраст, такая же история и с крупными попугаями. Напротив, самыми мало живущими считаются хомяки разных видов. Они очень быстро умирают: примерно за год, — заключил Шеляков.

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