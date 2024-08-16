В какие рестораны можно прийти с питомцем: памятка для владельцев собак и кошек

Роскачество: с питомцами можно приходить только в определённые рестораны. Всё чаще в ресторанах можно встретить посетителей с питомцами, но не в каждое заведение пустят с кошкой или собакой — даже на поводке. Как узнать, куда можно пойти на ужин вместе с братом своим меньшим, а когда его придётся оставить дома — рассказали в Роскачестве.

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Можно ли с питомцем в ресторан

Как объяснили в Роскачестве, федерального закона, запрещающего или разрешающего пропускать животных в заведение общепита, нет. И если нет каких-либо региональных норм, этот вопрос решают обычно владельцы заведения.

В основном все рестораны делятся на три типа:

Куда с питомцем нельзя; Куда с питомцем можно; Куда можно с питомцем только определённого размера или породы.

Правила для заведения, куда с питомцем можно

Всех ещё на входе должны предупреждать о том, что с собаками и кошками в заведение можно. И таким образом, чтобы это видели все. Это позволит аллергикам и тем, кто не хочет находиться в одном зале с животными, выбрать другое место;

Правила устанавливают заведения, но они не должны нарушать действующее законодательство и права потребителей;

Если питомцам предлагается посуда (например, миска, бутылка), её должны держать и мыть отдельно от другой посуды;

Если помещение находится в субаренде — нужно получать согласие всех субарендаторов, что в помещение можно с животными, особенно если залы не отделены друг от друга и это фудкорт.

Рестораны с животными

На постоянной основе в ресторане животные жить не могут, только если это не птицы или рыбы, сообщило Роскачество;

Кошки в котокафе — исключение, потому что по факту это заведение кафе не является.

Подробнее о том, как работают котокафе, можно узнать здесь.