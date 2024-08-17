Как помочь привыкнуть к новой семье питомцу, которого забрали из приюта

День бездомных животных отмечают во всем мире 17 августа. В России живет 25 миллионов собак и 49 миллионов кошек, то есть почти у трети населения в доме есть питомец, порой и не один. Чаще всего животное приобретают у заводчиков или берут «в добрые руки». Согласно Всероссийской переписи домашних животных, только 5 процентов собак и 3 процента кошек будущие хозяева находят в приюте. Но именно эта категория питомцев требует особого внимания, а как его оказать, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта Центра изучения питания и благополучия животных, доктора ветеринарных наук Марианны Онуфриенко.

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Как рассказала эксперт, надеяться на быструю адаптацию и эмоциональный отклик животного не стоит.

— У многих питомцев была сложная судьба до того, как они попали к добрым людям. Поэтому нужно набраться терпения и потрудиться, чтобы новый друг всецело доверился вам, — отметила собеседница «ВМ».

Выбирайте животное по себе

Хотите быть счастливым хозяином счастливого питомца — выбирайте его не по внешним данным, а по темпераменту и характеру, которые должны быть вам близки.

— Например, хаски — очень привлекательная собака, но если вы не готовы к многочасовым прогулкам, то готовьтесь к погрызанной мебели и жалобам соседей на вой в ваше отсутствие. Кошки же более независимые существа, и у них многое решает не порода, а характер: если кот с первых минут знакомства позволяет себя гладить и открыто смотрит вам в глаза, то вы явно ему по нраву. Как бы то ни было, к животному стоит присмотреться заранее: несколько раз посетить приют, взять его на прогулку или покормить с рук, — советует эксперт.

Организуйте пространство и расписание

Прежде чем привести животное в дом, уберите в недоступное для него место цветы, легко бьющиеся предметы, провода, одежду, обувь и ковры — то, что вы хотели бы сохранить в целости. Все это может стать предметом игры или интереса питомца: например, многие предметы ему может быть интересно «поизучать» с помощью зубов. Также организуйте новому жильцу мягкую лежанку с бортиками где-нибудь в укромной части дома, вдали от источников прямого света и сквозняков.

— Если вы берете животное из приюта, то будет хорошо, если вы сможете скорректировать свой график, чтобы хотя бы первое время быть вместе с питомцем. Это поможет снизить тревогу как у вас, так и у животного, — объяснила Онуфриенко.

Запишитесь к ветеринару

Посещение ветеринарного врача и полное обследование — обязательный этап адаптации животного. И собаку, и кошку нужно избавить от паразитов, сделать ей необходимые прививки, возможно, стерилизовать, а также пролечить заболевания, если их обнаружит врач.

Продумайте рацион заранее

Животное, взятое из приюта, часто находится в состоянии стресса. Поэтому для него важно создать спокойные, понятные и стабильные условия жизни.

После консультации с ветеринаром обеспечьте питомцу полноценное регулярное питание и избегайте вредных для него продуктов: например, молоко на самом деле не является полезным напитком — что у котов, что у собак оно способно вызвать расстройство пищеварения и привести к диарее.

— Ни в коем случае нельзя закармливать животное, особенно если оно долго недоедало. Нужно быть готовым к тому, что в период адаптации питомец может страдать от проблем с желудком, привыкая к новому меню. Как ни странно, один и тот же рацион изо дня в день — лучшее решение для организации питания любого четвероногого и профилактики аллергий, — рассказала ветврач.

Если собака не болеет и не находится на карантине, ей показаны продолжительные прогулки: они успокаивают питомца, укрепляют иммунитет и способствуют формированию доверительной связи. Также не стоит бояться знакомств с другими собаками — это важная часть социализации вашего питомца и возможность быстрее привыкнуть не только к вашему дому, но и территории рядом с ним.

С кошкой следует проводить как можно больше времени рядом: поскольку коты более тактильные животные, им нужно сначала привыкнуть к вашему присутствию, чтобы полностью расслабиться.

Взять животное из приюта — это ответственный шаг, но, следуя нашим рекомендациям, вы делаете счастливее не только хвостатого друга, но и себя, заключила эксперт.