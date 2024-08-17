Раскрыт способ дольше сохранить разрезанное авокадо

Присутствующие в луке летучие масла обладают антиоксидантной активностью, которая поможет дольше сохранить разрезанное авокадо. Как известно, мякоть этого фрукта очень быстро темнеет на воздухе. Буквально на следующий день после того, как вы разрезали авокадо и поместили часть на хранение в холодильник, продукт приобретает непрезениабельный вид. Это можно исправить, пишет в своем Telegram-канале врач-диетолог Лиза Афинская

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"Секрет в том, что нужно хранить половинку авокадо вместе с луком", - отметила она, добавив, что продукт останется зеленым, даже пролежав четыре дня в холодильнике.

В идеале употребить продукт нужно в течение двух дней.

Чтобы все получилось, следует разрезать очищенный лук на несколько частей и положить его в контейнер с половинкой авокадо (косточку убирать не нужно).

"Плотно закройте контейнер крышкой и уберите его в холодильник", - посоветовала диетолог.

Отметим, что сто граммов мякоти авокадо содержит 160 ккал и от 15 до 30 граммов жира (это зависит от сорта). Однако не стоит отказываться от жирного фрукта даже в том случае, если вы на диете. Просто ограничьтесь половинкой плода в день. Жиры в авокадо ненасыщенные, а потому способствуют снижению уровня вредного холестерина в крови, улучшают состояние кожи и волос.