Названы самые эффективные средства от плесени на стенах

Плесень на стенах лучше всего уничтожают хлорка и медный купорос, рассказал NEWS.ru завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николай Васильев. Эксперт отметил, что хлоркой нужно пользоваться аккуратно, так как она может повредить окраску.

Самыми эффективными средствами от плесени на стенах являются на основе активного хлора — гипохлорит натрия, или хлорка. Есть составы для строительного и квартирного применения. С осторожностью обрабатывайте ими блестящие поверхности и пластмассу, окраска стен может пострадать, — пояснил эксперт.

Он предупредил, что хлорка при этом опасна для дыхательных систем человека и животных и теряет свою эффективность через несколько месяцев из-за распада. Медный купорос поможет избавиться от плесени в техническом помещении, поделился эксперт.

По словам химика, перекись водорода также подойдет для очистки стен, но из-за нее окрашенные поверхности могут побледнеть. Васильев уточнил, что также стоит обратить внимание на антигрибковые препараты. Но, как подчеркнул эксперт, они тоже опасны для людей и животных.

Органические дезинфектанты также не прописываются в составах средств дезинфекции поверхностей, однако присутствуют во многих из них в качестве основного или дополнительного компонента. В последние годы многие в качестве таких препаратов используют поверхностно активные неионогенные вещества, основным является полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, ПГМГ, — добавил химик.

Гигиенист Сергей Гильденскиольд ранее рассказал, что в каждой посудомоечной машине при ненадлежащем уходе может завестись грибок, в том числе черные дрожжи. По его словам, подобная плесень выдерживает температуры до 80 градусов по Цельсию.