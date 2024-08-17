Кот грызет цветы: пять советов для спасения растений и питомца

Часто владельцы домашних животных сталкиваются с тем, что питомцы проявляют особый интерес к комнатным растениям. Это все объясняется нехваткой витаминов, любопытством и особенной потребностью у кошек.

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Есть пять советов, которые помогут избежать проблемы. Первый: посадите специальную траву, предназначенную для котов. Речь идет о пшенице, овсе, и кошачьей мяте.

Второй: обогатите рацион любимца овощами. Если они неинтересны коту, то обратитесь к ветеринару для подбора витаминов.

Третий: разложите вокруг цветов фольгу или двусторонний скотч. Они не нравятся питомцам.

Четвертый: разложите в горшках или рядом с ними кожуру от апельсина, мандарина или лимона. Кошкам не нравятся эти запахи, поэтому они постараются держаться от них подальше. Еще можно смешать перец с водой и опрыскать им растения.

Пятое: разместите горшки в труднодоступном для кота месте. Их можно подвесить под потолок или расставить в комнате.

Ранее ветеринар Александр Шабейкин рассказал, что нельзя визуально определить, есть ли бешенство у собаки. По его словам, внешне животное с этой болезнью может выглядеть совершенно здоровым.