Кот грызет цветы: пять советов для спасения растений и питомца
Часто владельцы домашних животных сталкиваются с тем, что питомцы проявляют особый интерес к комнатным растениям. Это все объясняется нехваткой витаминов, любопытством и особенной потребностью у кошек.
Есть пять советов, которые помогут избежать проблемы. Первый: посадите специальную траву, предназначенную для котов. Речь идет о пшенице, овсе, и кошачьей мяте.
Второй: обогатите рацион любимца овощами. Если они неинтересны коту, то обратитесь к ветеринару для подбора витаминов.
Третий: разложите вокруг цветов фольгу или двусторонний скотч. Они не нравятся питомцам.
Четвертый: разложите в горшках или рядом с ними кожуру от апельсина, мандарина или лимона. Кошкам не нравятся эти запахи, поэтому они постараются держаться от них подальше. Еще можно смешать перец с водой и опрыскать им растения.
Пятое: разместите горшки в труднодоступном для кота месте. Их можно подвесить под потолок или расставить в комнате.
Ранее ветеринар Александр Шабейкин рассказал, что нельзя визуально определить, есть ли бешенство у собаки. По его словам, внешне животное с этой болезнью может выглядеть совершенно здоровым.