Мальтипу: все, что нужно знать о собаках этой породы

Мальтипу — небольшая собака, помесь той-пуделя и мальтийской болонки. Порода считается дизайнерской, однако ни одна из международных кинологических ассоциаций по сей день ее не признала. «Лента.ру» рассказывает главное об этих собаках: какой у них характер, как за ними ухаживать и чем они чаще всего болеют.

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Главное о мальтипу

Название: мальтипу, мальтипудель, мальтудель

Страна происхождения: США

Рост в холке: от 20 до 35 сантиметров

Вес: от 2,5 до 6 килограммов

Продолжительность жизни: 12-15 лет

Стоимость щенков: от 80 до 600 тысяч рублей

Из-за того, что мальтипу пока не признала ни одна кинологическая ассоциация, стандарт породы считается условным. Однако заводчики разделяют щенков на несколько групп в зависимости от поколения:

F1 (первое поколение) — щенок рожден от чистопородных той-пуделя и мальтийской болонки. Именно такие представители породы мальтипу пользуются наибольшей популярностью.

F1(a) — родителями щенка были чистопородная мальтийская болонка и гибрид F1.

F1(b) — щенок рожден от чистопородного той-пуделя, которого скрестили с гибридом F1.

F2 (второе поколение) — щенок появился в результате скрещивания двух гибридов F1.

F3 (третье поколение) — щенок появился после скрещивания двух гибридов F2. Такие питомцы наименее популярны у заводчиков.

История происхождения мальтипу

Точно неизвестно, как именно зародилась порода мальтипу, однако произошло это относительно недавно — в XX веке. Эксперименты по скрещиванию той-пуделя и мальтийской болонки раньше других начали в Великобритании. По одной из версий, ученые, которые этим занимались, хотели вывести нелиняющих собак — чтобы их могли заводить люди с аллергией. По другой версии, специалисты хотели объединить в одном питомце красивую внешность болонки и интеллект пуделя. Однако сама порода мальтипу появилась позже в США.

Несмотря на то что породу называют гипоаллергенной из-за минимального количества перхоти и отсутствия сезонной линьки, она не является таковой полностью. У некоторых людей аллергия на мальтипу все же проявляется. Поэтому подходить к покупке питомца стоит внимательно, если у вас или у ваших детей есть такие проблемы.

Особенно активно разводить щенков породы мальтипу начали в США в самом конце XX века. И уже в первое десятилетие XXI века эти питомцы завоевали любовь многих американцев. Популяризации мальтипу помогли знаменитости, которые приобретали таких щенков и показывали их в соцсетях, например, певица Рианна или актриса Блейк Лайвли.

В России щенки мальтипу появились в начале 2010-х годов

Внешний вид мальтипу

Эти миниатюрные собаки отличаются миловидной внешностью и похожи на игрушечных. Их часто сравнивают с плюшевыми медвежатами из-за формы мордочки: она вытянутая, с широко посаженными темными глазами и маленьким черным носом.

Корпус таких собак слегка вытянут, коренастое туловище поддерживают невысокие конечности. Хвост довольно короткий, может как свисать, так и приподниматься, закручиваясь в полукольцо.

Окрас мальтипу может быть разным: особенно популярны щенки с кремовой, бежевой и карамельной шерстью, однако она может быть и белой, черной, серой, кофейной или пятнистой

У собак породы мальтипу может различаться не только оттенок шерсти, но и ее структура. В зависимости от генетики щенка, она может быть:

гладкая с прямым шелковистым волосом;

кудрявая с волнистым волосом;

волнистая и жесткая.

Волнистая и жесткая шерсть — самая редкая, однако заводчики считают ее скорее негативным качеством, а не необычным отличием.

Характер мальтипу

Мальтипу остаются жизнерадостными и активными на протяжении всей жизни, любят бегать и играть. Такие питомцы обожают лаять, громко выражая свои эмоции по любому поводу.

Отношение к детям

Мальтипу отлично подойдут в качестве собак-компаньонов как одиноким людям, так и семьям с детьми. Эти жизнерадостные животные легко находят общий язык и с членами семьи, и с незнакомцами.

Обратите внимание: семьям с совсем маленькими детьми таких собак лучше не заводить, потому что питомцы из-за своего маленького размера могут пострадать, если ребенок не будет относиться к ним бережно

Также важно понимать, что мальтипу — общительные собаки, которые любят внимание и не переносят одиночество. Они часто выражают свою привязанность, везде следуя за своим хозяином, и обожают, когда их гладят и носят на руках. Поэтому людям, которые часто бывают в командировках и планируют оставлять питомца одного, лучше остановить выбор на другой породе.

Отношение к другим животным

Мальтипу легко ладят с домашними питомцами: как с другими собаками, так и с кошками или грызунами. Не боятся представители породы и животных, которых встречают на улице. И здесь хозяину стоит быть особенно внимательным, потому что иногда такая встреча может обернуться для миниатюрной собаки неприятностями.

Дрессировка

Начинать дрессировку мальтипу можно с двухмесячного возраста. В первую очередь питомца нужно научить, как он должен себя вести — как в доме, так и на улице. Затем уже можно переходить к базовым командам вроде «сидеть», «лежать» и «ко мне».

Эти собаки легко поддаются обучению, запоминают правила поведения и осваивают несложные трюки. Однако заниматься с хозяином или кинологом мальтипу будут только по собственной воле: заставить их что-то делать, когда им этого не хочется, не получится.

Во время тренировок важно не говорить с питомцами в приказном тоне и сохранять дружелюбное поведение. За каждое достижение собак нужно поощрять лакомством и похвалой, а чтобы они не заскучали — чередовать задания и делать перерывы

Из-за любознательности мальтипу выгуливать собаку можно только на поводке: не стоит отпускать с него питомца, пока он твердо не усвоит команды запрета.

Как ухаживать

«Такой питомец требует от владельцев много внимания: как минимум необходимо ухаживать за шерстью собаки, регулярно ее мыть, водить на груминг-процедуры. Поэтому следует ответственно подойти к решению завести мальтипу, оценив временные и финансовые затраты», — рассказала «Ленте.ру» ветеринарный врач-терапевт, гастроэнтеролог Vetcity Clinic Маргарита Широкожухова.

Место проживания

Миниатюрным собакам не нужно большое пространство для комфортного проживания, поэтому их можно заводить даже в небольших квартирах. Однако своя лежанка у мальтипу быть должна: расположить ее важно так, чтобы рядом с ней не было сквозняков — то есть подальше от дверей и окон.

Прогулки

Гулять с мальтипу нужно каждый день, при этом таким питомцам длительные походы на улицу не нужны. Достаточно выводить их на 30 минут: за это время собака успеет поиграть и сходить в туалет.

В холодное время года выгуливать мальтипу можно только в теплом комбинезоне. У таких собак нет подшерстка, поэтому без одежды они замерзнут уже через несколько минут после выхода из дома

Уход за шерстью

В зависимости от типа шерсти мальтипу нуждается в различном уходе. Например, кудрявых собак расчесывать нужно каждый день, чтобы у них не было колтунов, а вот питомцев с гладкой и прямой шерстью достаточно чесать три раза в неделю. Собак с самым редким типом шерсти — жестким и волнистым волосом — нужно расчесывать один-два раза в день.

Мыть мальтипу нужно каждый месяц, обязательно со специальным шампунем, который соответствует типу их шерсти. Неправильно подобранное средство может вызвать ухудшение структуры волоса собак или привести к появлению кожных заболеваний — например, алопеции (облысения). После мытья шерсть нужно обязательно высушить с помощью фена, чтобы питомец не простыл.

Стричь мальтипу у грумера стоит не реже одного раза в год, а три-четыре раза в год им нужно укорачивать шерсть на морде, чтобы она не лезла в глаза.

Гигиена

Помимо стандартных процедур — стрижки когтей, вычесывания и чистки зубов — мальтипу нуждаются в особом уходе за глазами и ушами.

Уши

Когда питомец отдыхает, нужно откидывать ему ушко наверх, чтобы проветрить слуховой проход.

Волосы из ушей необходимо удалять.

Чистить уши нужно смоченными в специальном лосьоне ватными дисками — при возникновении загрязнений. Ватные палочки для этого использовать нельзя, так как они лишь протолкнут загрязнение глубже, что может стать причиной воспаления.

Глаза

Во внутренних уголках глаз мальтипу могут скапливаться выделения и формироваться так называемые «слезные дорожки». Если они появились, нужно обязательно отвезти питомца к ветеринару, чтобы исключить воспаление. А сами выделения каждый день необходимо вытирать с помощью смоченных в специальном лосьоне ватных дисков.

Питание

Будущие владельцы должны учесть, что питанию и в целом заботе о пищеварении мальтипу нужно уделять много внимания, отметила Маргарита Широкожухова. Эти питомцы часто очень избирательны в еде, имеют капризный аппетит: сначала щенки могут есть хорошо, но после полового созревания начинаются сложности.

У мальтипу чувствительное пищеварение, есть предрасположенность к проблемам с кишечником (энтеропатии). Поэтому питание должно быть сбалансированным — рекомендуется сухой корм премиум или суперпремиум класса.

Избегайте пищевых провокаций, угощений фруктами и овощами, которые могут раздражать кишечник и желудок, в их числе крестоцветные, баклажаны, помидоры, цитрусовые. Не допускайте поедания травы. Помните о запрещенных продуктах, например, шоколаде, винограде, авокадо, луке, чесноке, орехе макадамия. Не перекармливайте собачьими лакомствами, - Маргарита Широкожухова, ветеринарный врач-терапевт

Болезни

Как и многие другие мелкие породы собак, мальтипу часто подвержены заболеваниям зубов: например, пародонтиту (воспаление тканей вокруг зуба), разрушению зубов. Эти патологии проявляются неприятным запахом изо рта, накоплением зубного налета и камня, покраснением десен.

«Чтобы избежать серьезных заболеваний и риска потери зубов, рекомендую сразу приучить щенка к процедуре чистки зубов и ежегодно проходить осмотр у врача-стоматолога», — посоветовала Маргарита Широкожухова.

Также мальтипу, как и многие мелкие породы, часто страдают от вывиха надколенника на задних лапах. В данном случае важно вовремя привести собаку к ветеринару и не игнорировать подозрительные симптомы:

хромоту, которая может то появляться, то пропадать;

подгибание или встряхивание лапы;

заметное расхождение колен во внутреннюю или внешнюю сторону.

Что касается генетических заболеваний мальтипу, в числе наиболее известных находятся:

прогрессирующая атрофия сетчатки, что вызывает потерю зрения;

болезни центральной нервной системы;

патологии в развитии скелета;

нарушение свертываемости крови.

Проверить риск развития данных заболеваний у питомца можно с помощью генетических анализов крови

Собаку старше семи лет нужно каждый год показывать ветеринару в целях профилактики. Специалист проводит общий клинический и биохимический анализ крови, а также делает УЗИ брюшной полости, чтобы исключить скрытое развитие хронических заболеваний и в случае необходимости вовремя начать их лечение.

Как выбрать щенка мальтипу

При выборе щенка самый идеальный вариант — перед покупкой обратиться к ветврачу, чтобы он оценил состояние собаки, взял анализы крови на инфекции, например, на парвовирусный энтерит, отметила Маргарита Широкожухова. Она подчеркнула, что даже из самого благополучного питомника животное может приехать с вирусными инфекциями и паразитами.

Важно, чтобы щенок имел нормальный вес, не был худым. Его шерстный покров должен быть хорошего качества, глаза не должны течь, и сам он должен быть достаточно активным.

«Щенок должен быть взят у заводчика приблизительно в трехмесячном возрасте и старше: он должен обучиться основным навыкам от матери. То есть щенков нельзя забирать рано, поскольку это увеличит риск поведенческих отклонений, например, тревоги разлуки», — подчеркнула ветеринар.

С двухмесячного возраста можно сделать первые прививки, поэтому у трехмесячного щенка уже должен быть паспорт.

Если заводчик сообщает о каких-то проблемах со здоровьем, не стоит спешить с покупкой щенка. Проблемы, как правило, только усугубляются на фоне стресса при адаптации в новых условиях жизни, - Маргарита Широкожухова, ветеринарный врач-терапевт

Обработку от паразитов нужно начинать первого месяца жизни собаки: проводить ее нужно каждый месяц, пока щенок не достигнет восьмимесячного возраста.

«Также щенка следует регулярно обрабатывать от внешних паразитов, даже если не гуляет. Если питомца содержат с другими собаками, которых выгуливают, всегда есть риск заражения паразитами», — заключила эксперт.

Цена щенка мальтипу

В среднем породистого щенка мальтипу можно купить за 250-350 тысяч рублей. Есть и более дешевые варианты: за 80 и даже 35 тысяч рублей. Но стоит помнить: цену могут снизить из-за проблем со здоровьем собаки.

Также недобросовестные заводчики, которые продают щенков дешевле средней рыночной стоимости, под видом мальтипу могут отдать новому владельцу пуделя, болонку и даже шпица.