Как правильно замораживать ягоды

Специалисты Роскачества поделились способами правильной заморозки плодов на зиму.

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В результате исследований было доказано, что содержание витамина С, полифенолов и антиоксидантов в ягодах практически полностью сохраняется в течение 4 месяцев хранения при -18 градусах. Через полгода 23% полезных веществ будет утеряно, а через 9 месяцев хранения плоды станут менее полезны еще на 28-47%.

Как сообщает издание «Крестьянская жизнь», рекордсменами по содержанию антиоксидантов является голубика – 77% и малина – 63%. Замораживать можно абсолютно любые ягоды, а среди фруктов лучше всего в морозилке хранятся груши, персики, сливы, абрикосы, айва, яблоки, инжир, дыня и арбуз.

Главное условие качественной заморозки – отсутствие повреждений, темных пятен, вмятин и плесени на плодах. Перед заморозкой продукты нужно тщательно вымыть, перебрать и удалить плодоножки и косточки из вишни.

Существует два способа заморозки: сухая и шоковая. При сухом методе вымытые, очищенные и высушенные ягоды и фрукты раскладывают тонким слоем на доске и помещают в морозилку при температуре -18°C. После замерзания их перекладывают в пакеты или контейнеры.

Для шоковой заморозки нужна морозильная камера с функцией «быстрая заморозка». Эта функция позволяет заморозить ягоды и фрукты быстро и без образования льда.

Ягоды и фрукты можно замораживать различными способами. Чаще всего их хранят целиком. В таком случае их лучше заморозить на подносе, а затем пересыпать в специальные пакеты, чтобы они не слиплись.

Арбузы, дыни, яблоки и груши лучше нарезать кубиками. Их тоже следует замораживать в один слой на подносе, а затем переложить в пакеты для хранения. Ягоды, которые теряют форму при заморозке, после размораживания лучше перетереть через сито.

Полученное пюре можно заморозить в формочках для льда.