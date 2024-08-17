Куда пристроить питомца, если у домашних аллергия

17 августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Пушистиков нередко оставляют на произвол судьбы по разным причинам, в том числе и из-за аллергии у новорожденного ребенка. Как питомцы оказываются на улице и что делать, если больше нет возможности ухаживать за ними, выяснил «ФедералПресс».

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Почему пушистиков бросают

Привычно считать, что кошки и собаки становятся бездомными, когда люди с ними «наигрались». Однако питомцев оставляют чаще по другим причинам.

«По многолетним данным могу с точностью сказать, что самые распространенные причины, по которым животные оказываются на улице, – это болезнь животного, рождение нежданного выводка котят или щенков, а также аллергия у членов семьи», – рассказала «ФедералПресс» руководитель общественного движения помощи животным Ханты-Мансийска «Ковчег» Лиссана Кугуш.

Многие хозяева откладывают «на потом» стерилизацию и вакцинацию питомцев или вовсе отказываются от этих мер. При этом многие организации предоставляют такие услуги.

Безответственность в обращении с пушистиками может привести к трагичному исходу. Если же с питомцем случаются проблемы, то многим проще бросить его на произвол судьбы, считает зоозащитница.

Что делать?

Если появились подозрения на аллергию у одного из членов семьи, то сначала стоит удостовериться, в животном ли дело. В первую очередь необходимо сдать анализы и тест на аллергены.

«Если она все-таки имеется, то можно связаться с кошачьими приютами, написать объявление для пристройства животного или отдать его родственникам. В случае если животное отдавать не хочется, но мучает зуд и насморк, существует линейка кормов, которая помогает уменьшить количество аллергенов в шерсти», – подчеркнула Лиссана Кугуш.

По словам зоозащитницы, помогают бороться с последствиями аллергии регулярные вычесывания и ванные процедуры. Их стоит проводить ежемесячно.

«Даже тысяча приютов не спасет»

На минувшей неделе в ямальском Надыме прогремела история о подброшенных кошках. Волонтеры центра помощи обнаружили переноску с двумя питомцами у собственных ворот. Как оказалось, местные жители решили не ждать очереди на помещение кошек в центр и сделать зоозащитникам «сюрприз».

«Людям стоит начать брать ответственность за себя и свои действия. Пока это не произойдет, количество бездомных животных будет увеличиваться, и даже тысяча приютов не спасет ситуацию», – отметила глава «Ковчега» Лиссана Кугуш.

Ранее кинолог объяснил, можно ли забрать домой служебную собаку – пенсионера. Как оказалось, коллеги проверяют, сможет ли новый хозяин обеспечить ему или ей достойную старость.