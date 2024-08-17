Ветеринар рассказал, как продлить жизнь домашнему питомцу

Каждому хозяину четвероногого друга хочется, чтобы он был рядом как можно дольше, ведь время жизни домашних животных значительно короче, чем у человека. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, можно ли повлиять на срок жизни любимца и какие правила нужно для этого соблюдать.

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По словам ветеринара высшей категории Михаила Шелякова, одна из причин ранней смерти питомцев — постоянные стрессы. Поэтому в общении человека с любыми животными главное — безусловная любовь. Она позволяет избегать стрессовых ситуаций.

— Стресс у животных, как и у людей, истощает здоровье, приводит к различным заболеваниям и, как следствие, становится причиной смерти. Поэтому секрет долгой жизни кошки, собаки или черепашки — это любовь хозяина, — пояснил ветеринар.

Немаловажно следить за здоровьем питомца, регулярно проходить осмотры у ветеринара и обращать внимание на рацион питания, подчеркнул специалист.

— Желательно проходить периодические диспансеризации, как и у людей. Это позволит выявить какие-либо недуги у возрастных питомцев и вовремя заняться профилактикой проблемы. Важно понимать, чем старше становится животное, тем больше хронических проблем возникает, поэтому питание питомцев разного возраста тоже должно отличаться. Еда, которая подходила кошке или собаке в три года, может оказаться вредной для них же в 13 лет, — предупредил собеседник «ВМ».

Также ветеринар рассказал «ВМ», какие питомцы считаются долгожителями. По его словам, в отличие от кошек, у собак существует взаимосвязь размера и возраста.

В России живет 25 миллионов собак и 49 миллионов кошек, то есть почти у трети населения в доме есть питомец, порой и не один. Чаще всего животное приобретают у заводчиков или берут «в добрые руки». Согласно Всероссийской переписи домашних животных, только 5 процентов собак и 3 процента кошек будущие хозяева находят в приюте. Но именно эта категория питомцев требует особого внимания, а как его оказать, «ВМ» узнала у эксперта.