Лайфхак для облегчения стирки

Стирка — это рутина любой хозяйки, которая отнимает большое количество времени. Однако есть способы облегчить ее.

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Оказывается, от шерсти на одежде можно легко избавиться. Для этого положите в барабан мочалку. Она соберет крупные и мелкие волоски. Еще один вариант — положить полиэтиленовые пакет без рисунка.

От жирных пятен, оказывается, тоже можно легко избавиться без дорогих пятновыводителей. Для этого капните на жирное пятно средство для мытья посуды и потрите щеткой или руками, а после постирайте в машинке.

Кстати, вещам можно легко придать аромат, сбрызнув стиральный порошок любимой туалетной водой. Если вы не пользуетесь кондиционерами для белья, то его можно смягчить с помощью уксуса. Для этого добавьте в барабан 30 мл 9% уксуса.

Ранее сообщалось, что стиральные машины стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Однако большинство из нас не задумываются о том, что она также нуждается в уходе и регулярной очистке. Если забывать об этом, то со временем в укромных уголках стиральной машины начнут скапливаться грязь и слизь, из-за чего выстиранные вещи будут иметь неприятный запах плесени и затхлости.