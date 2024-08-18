Как правильно мыть окна

Поддерживать чистоту окон в квартире не так уж просто. Только опытная хозяйка может справиться с грязью, а также с разводами после мытья. Основные лайфхаки раскрыло издание Узнай.

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Когда мыть окна

Прежде чем определиться с датой проведения генеральной уборки, нужно учитывать погоду:

при сильном ветре пыль и мусор мгновенно осядут на влажном стекле, что сведет все усилия к нулю;

если работать при ярком солнце, есть большая вероятность получить разводы. Стоит мыть окна в облачный день.

При мытье окон на кухне нужно, чтобы в это время в комнате не готовились никакие блюда, дабы не вызвать запотевание стекол.

Подготовка к мытью окон

Эффективная уборка получится, если запастись рядом инструментов. Для мытья окон понадобится:

скребок — доступный и любимый хозяйками инструмент для очищения стекол. Бывает в виде короткой или длинной швабры с насадкой из резины. Есть варианты с регулируемой длиной рукоятки. Они позволяют очищать окна большого размера, в том числе с наружной стороны;

канцелярский нож поможет легко удалить засохшую грязь, глину, птичий помет;

пульверизатор — при использовании специального средства для очищения стекол часто он прилагается;

губка — понадобится как для стекол, так и для рам и подоконников;

тряпки — три куска чистой материи — из микрофибры, льна, фланели или мешковины;

емкость для воды;

уксусная кислота, нашатырный спирт, жидкость для мытья посуды;

пылесос;

хирургические перчатки.

Предварительные работы:

снятые с окон портьеры нужно постирать или отдать профессионалам — в химчистку;

жалюзи хорошо отмываются при помощи щетки и струи душа. Рулонные и римские шторы достаточно очистить пылесосом;

антимоскитные сетки можно помыть в душе;

стоит тщательно вымыть рамы;

если есть жирный налет, можно использовать жирорастворяющие средства;

важно не игнорировать дренажные отверстия пластиковых окон, в противном случае может пострадать их герметичность;

уплотнители из резины после очистки смазываются силиконовой смазкой. Движущиеся части замков из металла — WD-40 или аналогами.

Как мыть окна скребком:

Первым делом нужно увлажнить губку в растворе воды с добавлением двух столовых ложек жидкости для мытья посуды и протереть стекла. Мочат одно стекло и приступают к работе скребком.

Пену нужно убрать скребком, двигаясь сверху вниз либо горизонтально с левой стороны в правую сторону.Когда инструмент достигнет края, со стекла удаляют влагу при помощи сухой ткани.

Все дорожки от скребка должны идти внахлест друг на друга. Нужно стараться, чтобы скребок плотно прилегал к стеклу.

Рекомендуется выбрать, исходя из собственных предпочтений, средство из перечня ниже и распределить по стеклу: специальное средство для стекол, уксусно-водяной раствор в расчете 1:1 или раствор из половины чайной ложки нашатырного спирта на стакан воды. Опытные мойщики стекол советуют наносить средство не на стекло, а на материю, так будет меньше разводов.

Повторяется процедура со скребком, инструмент вытирают после каждой дорожки.

В завершение стекло полируют газетными листами, которые предварительно тщательно мнут, либо сухой материей.