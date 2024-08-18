Создан новый препарат, который продлевает жизнь собак

Ученые США создали и проверили новый препарат, который продлевает жизнь собак и замедляет их старение. Новое лекарство планируют испытать на людях в 2025 году, оно позволит омолодить клетки человеческого организма, сообщает американский телеканал ABC7.

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Речь идет о препарате, который замедляет старение стволовых клеток и дольше поддерживает их работу, его проверили на двух собаках с проблемами со здоровьем. Так, с помощью лекарства ученые смогли вылечить немецкую овчарку на финальной стадии рака, еще один уже пожилой пес снова смог ходить.

В следующем году испытания с участием собак будут продолжены, группа увеличится до 10, также запланированы испытания на людях с остеоартритом.