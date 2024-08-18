Дачникам напомнили о важных делах в последние недели лета

В последние недели августа дачникам важно вовремя собрать урожай, а также подготовить участок к зимовке, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, важно своевременно проверять грядки и деревья, чтобы не упустить момент, когда плоды в лучшем виде.

Август и начало сентября — самое благоприятное время для сбора урожая. Именно в этот период многие фрукты и овощи достигают своей наивысшей зрелости. Томат, кабачок, огурец, бахчевые культуры и яблоки — все это нужно тщательно собрать и переработать, — подчеркнул он.

При этом депутат напомнил, что важно не допустить на своих участках перезревания ягод, чтобы птицы их не склевали. Можно собрать ягоды для консервации, варенья или заморозки. Кроме того, в конце лета самое время заняться обрезкой кустарников и деревьев. Дачникам следует удалить засохшие и поврежденные ветки, чтобы растения не тратили на них силы и могли лучше подготовиться к зимнему периоду, добавил Чаплин.

Некоторые растения могут плохо переносить зимние морозы. Позаботьтесь о том, чтобы защитить их корневую систему. Например, розы и другие многолетние растения можно укрыть специальными материалами или лапником. Также стоит обратить внимание на удобрение почвы. Подготовьте грядки для следующего сезона, внеся органические и минеральные удобрения, — напомнил он.

При этом газон на даче не нужно подстригать слишком коротко — это уменьшит риск вымерзания. Также стоит провести аэрацию почвы, чтобы корни травы могли дышать и лучше перенести зиму. Кроме того, ухода требуют и сами садовые инструменты, напомнил Чаплин.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил, что дачникам может грозить ответственность за заброшенные участки. Он посоветовал начать подготовительные мероприятия и вести журнал работ.